Nyílt levélben kéri Orbántól a MOSZ, hogy halasszák el az iskolák és óvodák nyitását

Nyílt levélben kéri Orbán Viktortól a Magyar Orvosok Szakszervezetének (MOSZ) elnöksége hogy az óvodák és az alsó tagozatos iskolák esetében is halasszák el a nyitást.

A MOSZ üdvözölte, hogy a felsősöknek a kormány döntése alapján csak május 10-én kell visszatérniük a jelenléti oktatáshoz, viszont csatlakoztak a MOK-hoz és a pedagógusok, a szülők és gyermekek érdekképviseleteihez, akik azt kérik, hogy a kisiskolások és óvodások esetében is halasszanak.

Szerintük a jelenlegi súlyos járványhelyzet orvosszakmailag nem teszi lehetővé a korlátozások ilyesfajta enyhítését. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a brit variáns miatt a fiatal, egészséges felnőttek és a gyerekek is súlyos, akár életveszélyes állapotba kerülhetnek, a poszt-covid szindróma pedig akár egész életre szóló egészségkárosodást okozhat. Azt írják, hogy "egy egész generáció egészségét és jövőjét pecsételheti meg, ha a gyermekek és szüleik között a jelenleginél is nagyobb mértékben tör előre a járvány".

Arra is felhívták a miniszterelnök figyelmét, hogy az óvodás és alsós általános iskolás gyermekek esetében a távolságtartás, higiéniás szabályok betartása gyakorlatilag lehetetlen, ezért akár egyetlen gyerek is megfertőzhet egy egész csoportot. A gyerekek pedig hazaviszik a fertőzést a szüleiknek, akik közül sokan nincsenek még beoltva. Szerintük ki kéne várni azt a néhány hetet, amíg sorrakerülnek az oltási rendben a kisgyerekes szülők, és a pedagógusoknál is kialakul a megfelelő védettség.

Hangsúlyozták, mennyire túlterhelt jelenleg az egészségügyi rendszer, és azt írták, hogy emiatt olyan - covidos és nem covidos - betegeket is elveszítenek, akiket nagyobb eséllyel lehetne megmenteni, ha csökkenne a terhelés.

A levél végén kérik, hogy a jelenléti oktatást a pedagógusok és az oktatást segítő dolgozók a második oltása és a védettség kialakulása után kezdjék meg, az állam pedig vállalja át az otthon maradó szülők bérköltségeit.