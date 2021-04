Kásler tanácsadója megvizsgáltatná Zacher nyilatkozatát, aki arról beszélt, Orbánnak el kell számolnia a halottakkal, és be kellene engedni a sajtót a kórházakba

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Kollár Lajos, Kásler Miklós tanácsadó testületének elnöke az Egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatvezetőit kérte, hogy értékeljék Zacher Gábor múlt heti, járvánnyal kapcsolatos nyilatkozatát, írja a Népszava.

Ez azért is furcsa, mert a kollégiumot az Emberi Erőforrások Minisztériuma hozta létre, ilyen értelemben nem független a kormánytól, ellentétben például az Orvosi Kamarával, amely orvosok etikai vétségeiben is eljárást szokott folytatni. A lap információi szerint több tagozatvezető elhárította a kérést azzal, hogy nem feladata etikai ügyekben megnyilvánulni.

Zacher Gábor Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Zacher, a Honvédkórház sürgősségi centrumának volt főorvosa, jelenleg a hatvani kórház munkatársa többek közt közt arról beszélt a Szabad Európának, hogy már nem is számolja, naponta hány embert rak lélegeztetőgépre. Elmondása szerint amikor megkérdezik a betegek, meggyógyulnak-e, nem tesz felelőtlen ígéreteket. Ezzel szemben Orbán Viktor szerinte felelőtlenül ígérte, hogy mindenkit meggyógyítanak, aki megbetegszik. Zacher azt mondta: „Számoljon el azzal a lassan 22 ezer halottal, aki Magyarországon belehalt ebbe a járványba.” (Már összesen több mint 24 ezren haltak meg.)

Állítása szerint, ha nem is rendszeresen, de időnként választaniuk kell, kit tesznek lélegeztetőgépre. Kiállt amellett is, hogy be kellene engedni a sajtót a kórházakba, hogy lássák az emberek, milyen ez a betegség, hogyan néz ki a járvány.

Zacher a Népszavának azt mondta, tud a levélről, de ezen kívül nincs mondanivalója.