Helyenként már lassan csökken, de még mindig nagyon magas a koronavírus koncentrációja a szennyvízmintákban

Tovább folytatódott a szennyvízeredmények országos átlagában a korábbi hetekben megfigyelt, enyhén csökkenő tendencia - írja a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Fotó: Barkovics Veronika

A legtöbb városban a koronavírus koncentrációja a szennyvízben stagnál vagy enyhén csökken, Miskolcon viszont további növekedést mértek.

Az NNK arra is felhívta a figyelmet, hogy a csökkenő tendencia ellenére a mért koncentrációk továbbra is jelentősen meghaladják a harmadik hullám előtti értékeket, ami azt jelzi, hogy az aktív fertőzöttek száma továbbra is magas. Ezért kérik, hogy mindenki továbbra is szigorúan tartsa be a járványügyi szabályokat és a kijárási korlátozást.