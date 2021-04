Gulyás: Szombaton nyithatnak a teraszok, 11-től kezdődik a kijárási tilalom

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Valószínűleg holnap elérjük a 3,5 millió beoltottat, ezért a tervek szerint szombaton nyithatnak a teraszok, mondta Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón, ahol továbbra sem lehet élőben kérdezni, az írásban beküldött kérdésekből szelektálnak.

A teraszok a boltokhoz hasonlóan fél 10-ig lehetnek majd nyitva, a kijárási tilalom 11 órára módosul. Függetlenül attól, hogy mikor nyithatnak meg az éttermek belső terei, a májusi bértámogatás mindenképp jár a szektornak.

Jövőhéten a 4 milliós és a 4,5 milliós átoltottságot is elérhetjük, az ehhez társított lazításokról Orbán Viktor fog beszámolni a napokban. Gulyás szerint a társadalmi immunitáshoz 6 millióra van szükség. Aki most regisztrál, 1-2 héten belül megkaphatja az oltást. Elismételte a szerdai bejelentést, miszerint 70 ezren online foglalhatnak időpontot jövőhétre. Ha beválik a rendszer, később is használni fogják.

A kormány szerint helyes döntés volt hétfőn megnyitni az óvodákat és az iskolák alsó tagozatait. Az óvodások 60, az iskolások 75 százaléka jelent meg aznap, azóta egyre növekszik ez az arány.

A veszélyhelyzet meghosszabbítására kizárólag azért van szükség, hogy biztosított legyen az ország cselekvőképessége és védekezőképessége, mondta. A korábbi kritikákra tekintettel van határideje: az őszi ülésszak kezdetét követő 15. nap, mivel nyáron nem ülésezik a parlament.

„A Sinopharm jobb, mint a Pfizer, a Szputnyik a legjobb”

Ezen a héten nyolc kérdésünkből hármat olvastak be.

Gulyás múlt héten többször utalt olyan kutatási eredményekre, amelyek a Magyarországon beadott vakcinák hatékonyságát, az általuk kiváltott immunválasz mértékét mérik. Kíváncsiak voltunk, pontosan milyen kutatásokról van szó, és mik az eredmények.

Azt mondta, minden kutatás eredményét nyilvánosságra fogják hozni, de az eddigi adatok alapján „a Sinopharm jobb, mint a Pfizer, és a Szputnyik a legjobb”. Nem pontosította, ez mit jelent. De korábban elismételte, amit múlt héten: alig több mint egy százaléka betegszik meg azoknak, ideértve a legenyhébb tünteket is, akiket bármivel beoltottak. Nem tudni, hogyan mérik ezt.

További kérdéseinkre Gulyás elárulta, hogy jelenleg egy 18 év alatti gyermek van lélegeztetőgépen, a börtönökben pedig a következő hetekben kezdik az oltást.

A Telex felvetette, hogy több háziorvos azt tapasztalja, egyre nehezebb jelentkezőt találni a Sinopharm-oltásokra. Arra a kérdésre, nem tartanak-e attól, hogy ez lassíthatja az oltást, Gulyás azzal a váddal reagált, hogy hirdetési érdekekből tesznek fel ilyen kérdést.

A tervek szerint már jövőhéten oltanak a hétvégén érkező 600 ezer adag Sinopharm-vakcinával. Az Infostart megkérdezte, ezek szerint lemondtak-e a szokásos vizsgálatról, amit a beérkező vakcinaadagokon szoktak elvégezni. Gulyás szerint továbbra is alaposan megvizsgálják a vakcinákat, de nem mondta, ez most miért lehetséges ilyen rövid idő alatt.

Az RTL Klub megkérdezte, terveznek-e az osztrákokhoz hasonlóan széleskörű tesztelést. Gulyás szerint „Ausztriában azért tesztelnek sokat, mert nincs elég oltóanyag”, és „nem a teszt a megoldás, hanem az oltás a megoldás”. (A magyarországinál sokkal nagyobb átoltottsággal rendelkező britek széleskörű tesztelést kapcsoltak a nyitáshoz. Ezt látni más, kisebb átoltottságú országokban is. A kormánynak tanácsot adó elemzőcsapat szakértője szerint is többet kellene tesztelni.)

Gulyás szerint valótlan, hogy a lélegeztetőgépek minősége ne lenne megfelelő. Konkrét választ viszont nem adott arra a kérdésre, hogy hány darab olyan típusú gépet vásárolt a magyar állam, ami szarajevói orvosok szerint ott hozzájárulhatott a magas halálozási arányhoz.

Fürjes majd más fejlesztéseket kap

A Fudan Egyetemről azt mondta, a felsőoktatás színvonalának emelése a cél, de úgy tűnik, a főváros vezetésében „Soros György egyetemén kívül semmilyen külföldi egyetemet nem támogatnak”. (Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester helyi népszavazást kezdeményez az egyetemről. A magyar felsőoktatás kínai hitelből készülő óriásberuházását a kormány már oda is ígérte egy kínai cégnek.)

Gulyás szerint az egyetem és a diákváros azért került Fürjes Balázs kormánybiztostól Palkovics miniszterhez, mert ő tárgyal a Fudannal, ezért észszerűbb volt a projektet egy az egyben hozzá irányítani. Azt mondta, a diákvárosban nemcsak a Fudan hallgatói lakhatnak majd. Azt mondta, Fürjes eddig is tervezésben, előkészítésben vett részt, és a napokban fontos fővárosi fejlesztések kerülnek majd hozzá.

A Fudan Egyetemmel Magyar Jeti című videóműsorunkban is foglalkoztunk:

Csehország kérésének megfelelően Magyarország is kiutasít-e orosz diplomatákat? - kérdezte az RTL Klub. Gulyás válasza szerint nem. Annyit mondott: uniós és visegrádi keretek közt is kifejezték szolidaritásukat Csehország felé.

Ukrajnáról és Oroszországról azt mondta, a magyar kormány szolidaritást vállalt Ukrajnával a Krím orosz annexiója idején, és elítélték az orosz agressziót. Ukrajnával viszont rossz a viszony, mert semmibe veszik a határon túli magyarok anyanyelvi oktatáshoz való jogát. Arra a kérdésre nem válaszolt, Orbán Viktor találkozik-e az ukrán miniszterelnökkel.