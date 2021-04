Baranyi Krisztina helyi népszavazást kezdeményez a Fudan egyetemről

A fővárosi közgyűlés tagjaként és Ferencváros polgármestereként helyi népszavazásokat kezdeményezek a Fudan ügyében - írja Facebook oldalán Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere.

Mint írja, Orbán Viktor a 2019-es önkormányzati választások után azt ígérte, hogy "Magyarország Kormánya nem kíván olyan fejlesztéseket végrehajtani Budapesten, amit Budapest felelős vezetői nem akarnak". És míg a Pest déli részére tervezett Diákváros beruházást támogatta a budapestiek által is jóváhagyott beruházás volt, az atlétikai stadionnal együtt, a kínai Fudan egyetem pont ide tervezett campusáról a kormány nemhogy nem született közös döntés az önkormányzatokkal, de "el is titkolták előlünk az erről szóló államközi megállapodást, a tervek részleteit, a helyszínt, a finanszírozási konstrukciót, mindent."

"Csakhogy annak a 13 hektáros területnek, ahol megépülne a Fudan Egyetem, több mint a fele Ferencváros tulajdonában van és a Főváros is rendelkezik itt némi ingatlantulajdonnal. Vagyis ezeket az ingatlanokat át kellene adnunk erre a célra. Az a felhatalmazás, ami alapján ezt megtehetnénk, nem született meg." Ezért Baranyi szerint a ferencvárosiak beleegyezésére is szükség van a projekthez. "Ha máshogy nem megy, népszavazás döntsön arról, hogy odaadjuk-e Ferencváros vagyonát egy magánegyetemnek, amelynek költségeit még az unokáink is fizetni fogják. Amíg nem születik felelős, közös döntés arról, hogy a Fudan megépülhet ebben a városban, Ferencváros nem fog semmilyen vagyonelemet ennek a projektnek a rendelkezésére bocsátani."

A Fudan egyetem történetében elég sok fordulat volt az elmúlt hetekben. Először a Direkt36 írt arról, hogy a magyar kormány megállapodott a kínai egyetemmel, hogy a IX. kerületi Duna-parton építheti fel budapesti központját, amelyhez a magyar állam 540 milliárd forintos kölcsönt is fölvesz Kínától, az építkezést pedig a Kínai Állami Építőmérnöki Vállalat végezheti. Csakhogy ezen a területen már zajlik egy nagyszabású fejlesztés, a Budapest Diákváros és Déli Városkapu projekt, amelynek a Budapest Fejlesztési Központ a gazdája. Ennek részeként 12 ezer magyar diáknak építenének kollégiumokat ezen a területen, amelyek teljesen meg is újítanának, erre pedig már el is készített egy nagyon részletes mestertervet a norvég Snøhetta építész iroda. Ez azon ritka beruházások egyike volt, amelyet a kormány által gründolt BFK, a Fővárosi Önkormányzat és a IX. kerület is támogatott.

Fürjes Balázs, a fejlesztésért felelők miniszterelnökségi államtitkár csütörtökön külön sajtótájékoztatón igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy a Diákváros tervei érintetlenek, annak a 8-10 ezer magyar egyetemi hallgatónak adnak helyet, akik a magyar állami/budapesti egyetemek hallgatói lesznek. A Fudan kampusza pedig a déli városkapu egyéb területein kap majd helyet. Azonban a fővárosi vezetést ez nem nyugtatta meg, Balogh Samu várostervező, Karácsony Gergely kabinetfőnöke blöffnek nevezte Fürjesék tájékoztatását. Szerinte a Déli Városkapu térképe és a ma bemutatott kormánykoncepció összevetése azt mutatja, hogy a Fudan a Diákváros területére, a diákszállások helyére települne.

Péntek éjszaka pedig megjelent egy kormányrendelet, amely az egész projektet elvette Fürjes Balázstól, és Palkovics László Innovációs és Technológiai Minisztert tette meg a Budapest Diákváros, valamint a Fudan Hungary Egyetem megvalósításáért felelős kormánybiztosnak.