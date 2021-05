Négy orosz milliárdos is pert indít a botrányt kavart „Putyin emberei” című könyv miatt

Fotó: Good Book Summary / yt screenshot

Négy orosz milliárdos mellett az állami olajvállalat, a Rosznyeft is úgy döntött, hogy becsületsértés és személyes illetve bizalmas adatok nyilvánosságra hozása miatt pert indítanak a HarperCollins könyvkiadó ellen Catherine Belton újságíró 2020. áprilisában megjelent „Putyin emberei” (Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West) című könyve miatt.

Ez az a könyv, amelyet Alekszej Navalnij is a magasba emel és ajánl a januárban nyilvánossá vált, Putyin titokzatos dácsájáról szóló videójában. A palota történetéről és pénzelésének hátteréről is először ebben a könyvben lehetett olvasni, bár ez csak mellékszála a Putyin körüli oligarchák körét bemutató történetnek.

A bank- és kommunikációs szektorban egyaránt aktív Mihail Fridman és a Chelsea-tulajdonos Roman Abramovics is szerepel azok között, akik perre mennek a kiadó és a könyv szerzője - a Financial Times újságírója - ellen egyaránt.

A hírt közlő FT felhívja rá a figyelmet, hogy az orosz oligarchákat a világ legnagyobb befolyású, londoni központú ügyvédi irodái képviselik, úgy is mint a Carter-Ruck, a CMS, a Harbottle & Lewis és Taylor Wessing.

A kiadó a perek megindítása után egyből leszögezte, hogy kitart a mű hitelessége mellett és védeni fogja a szerző jogait az utolsókig.

Abramovics a perrel kapcsolatban azt a nyilatkozatot tette, hogy a könyv tele van rágalmazó és hamis állításokkal - többek közt tagadja, hogy Putyin rendelte volna el a Chelsea megvásárlását 2003-ban.

A felperesek közt szerepel továbbá Fridman üzlettársa, Peter Aven és az ingatlanmágnás Szalva Csigrniszkij, továbbá a Rosznyeft állami olajtársaság.

A könyvről Magyari Péter írt korábban részletesen. (Financial Times)