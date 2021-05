Vírusvédett nagymamákat kölcsönöz a tapolcai könyvtár

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A nagymamák kíséretét azok a 18 év alattiak tudják igénybe venni, akik kísérő nélkül érkeznek a tapolcai könyvtárba hétköznap délutánonként.

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező 18 év alattiak az új szabályok szerint csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében léphetnek be sok helyre, így a könyvtárakba is. A tapolcai Wass Albert könyvtárba mostantól azonban a Tapolcai Nőklub védettségi igazolvánnyal rendelkező tagjai kísérik be azokat a gyerekeket, akik még nem kaptak oltást.