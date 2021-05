Antitesteim, sokasodjatok!

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Kedvezően alakulnak a járványadatok. A fertőzési görbe lefelé halad, a kórházi terhelés csökken. Ha az utóbbit nézzük, már valamivel jobb a helyzet, mint a harmadik hullám elején. Bár egyre kevesebb tesztet végeznek, azon belül egyre kisebb arányban találnak pozitívakat (7-8 százalék). A WHO szerint 5 százalék alatt már kontroll alatt van a járvány. A halálozás viszont továbbra is magas, még mindig naponta 100 embert veszítünk el.



4,3 millióan kaptak eddig legalább egy oltást, hétfőn 40 ezren adatták be az első adagot. Április végén 70-100 ezres napok is előfordultak. A lazítás következő ütemét ötmillió oltotthoz kötik.

További adatokat, ábrákat a 444 járványoldalán talál.

Mi lesz azokkal, akiknél az oltás sem termelt elég antitestet?

Országos kutatás zajlik a vakcinák által kiváltott immunválasz mértékéről, de az eredményekre május végéig kell várni. Akinek nincs elég antitestje, bízhat a sejtes immunitásban, de azt nagyon nehéz mérni. Közben folytatódik tájékoztató jellegű adatgyűjtésünk, már csaknem 800-an küldték be antitestmérésüket (részletek itt).

A 16-17 éveseknek kevesebb mint a fele regisztrált oltásra

Közben érkezett Pfizer és Szputnyik-szállítmány is, utóbbiból már nem jön több.

WHO: Gyorsabban terjed az indiai variáns, de a vakcinák működhetnek ellene

Aggodalomra okot adó variánsként kezelik, ahogy a britet, a dél-afrikait és a brazilt.

Szennyvízhíradó: Többnyire stagnál a koronavírus koncentrációja

Debrecenben, Tatabányán, Szolnokon és Székesfehérváron csökken.

No védettségi igazolvány, no szálloda

Sok vendégre számítanak a pünkösdi hétvégén, de plasztikkártya nélkül senkit sem engednek be. Az sem elég, ha az illető másképp igazolni tudja az oltottságát.

Ombudsmanhoz fordul Szél Bernadett a műtétre várók fizetős tesztelése miatt

Mert ez tovább lassíthatja az elmaradt műtétek pótlását.

Az amerikai gyógyszerhatóság 12-15 éveseknek is engedélyezte a Pfizer-vakcinát.

Gyógyszertárakban is lehet gyorstesztelni Romániában.

Jövő héten nyitnak a brit mozik, színházak, stadionok, létszámkorláttal.

Egymilliárd eurós nyereséggel zárta első negyedévét a BioNTech.

Nagyon megijedt, de egyelőre jól van az olasz nő, akinek véletlenül hat adag Pfizert adtak be egyszerre.