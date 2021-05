Nem jött be Donald Trump saját közösségi médiaterve, régi rajongóinak csak a töredéke olvassa az új blogját

Donald Trump május 4-én indította el új saját blogját, miután közel négy hónappal ezelőtt kitiltották Facebookról, Instagramról, Twitterről és Youtube-ról is, de az érdeklődés jóval elmarad attól, amit a korábban használt platformokon produkált egy-egy posztja.

Donald Trump 2020 szeptemberében. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az NBC News a BuzzSumo médiaelemző cég segítségével megvizsgálta, hogy egy hét alatt milyen online hullámokat vetett a From the Desk of Donald J. Trump névre keresztelt blog. Alig több mint 212 ezer engagementet produkált, vagyis összesen ennyiszer lájkolták, kommentelték és/vagy osztották meg más felületeken az exelnök kinyilatkoztatásait. Ennek kisebb részben az is az oka, hogy az új blogon sem kommentelni nem lehet, sem egyéb módon nem tudják kifejezni a véleményüket az olvasók. Trump jelenlegi legnépszerűbb posztja az, amiben a Facebook döntése ellen kelt ki, ami fenntartja a kitiltását - de ez is csak 16 ezres engagementet ért el. Korábban egy-egy posztja ritkán állt meg több százezer lájk, komment, megosztás alatt.



Az NBC szerint attól függ, hogy Trump politikai tényező marad-e, hogy visszatérhet-e a mainstream közösségi média platformjaira.

De egyelőre nem látszik, hogy ez mikor történhet meg. Múlt héten például a Twitter egy olyan profilt tiltott le végleg, amelyik többnyire Trump új blogposztjait osztotta meg. A cég azzal indokolta a lépést, hogy minden olyan profil ellen fellépnek, aminek az a célja, hogy helyettesítsen vagy népszerűsítsen egy felfüggesztett felhasználótól származó tartalmakat.