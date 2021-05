A Fidesz lakástörvény-módosítása után egy bérlő az önkormányzattól akár a piaci ár 10,5 százalékért is megveheti a lakást a budai várban

Böröcz László fideszes parlamenti képviselő kedd éjszaka beadta a lakástörvény módosítását – írta meg a HVG.

A piaci ár 10,5 százalékáért vehetnek lakást a várban

Korábbi hírek szerint úgy lett volna, hogy akik műemléki védettség alatt álló önkormányzati lakást bérelnek, az ingatlant olcsóbban megvehetik. Ilyenek főleg a budai Várban vannak, ezeket 1990 után nem lehetett privatizálni, önkormányzati tulajdonba kerültek.

De az új szabályozás szerint ha a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony legalább 2020. december 31-től fennáll, az önkormányzati és az állami tulajdonú, az ingatlannyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartott lakásra vételi jog illeti meg a bérlőt, így szinte mindenki jól jár, aki 2020. december 31. előtt önkormányzati lakásra bérleti szerződést kötött.

Ha a módosítást elfogadja a Parlament, a lakás forgalmi értékének 30 százalékában állapítják meg a vételárat, de évenkénti 1 százalékkal csökken a vételár, ami a lakás értékének 15 százalékáig csökkenthető (ehhez legalább 15 éve kell bérelni), és aki egy összegben fizet, csak a kedvezményes vételár 70 százalékát kell állnia.

Tehát Budapesten egy 50 millió forintos lakást egy 15 éve ott lakó bérlő egy összegben 5,25 millióért vehet meg, a piaci ár 10,5 százalékáért – írja a 24.hu

A módosítás szerint nem lehetne megvenni a felújításra vagy bontásra kijelölt épületben, vagy rehabilitációs területen lévő lakást; szolgálati, vállalati bérlakást; elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakást; nyugdíjasházban, garzonházban lévő lakást; műteremlakást.

A budai várban bérelt ingatlanokkal kapcsolatban több botrány is volt: Szijjártó Péter barátja, Kuna Tibor is nagyon olcsón bérel lakást, Palkovics László egy győri panelt adott a várbeli lakásáért cserébe, és ott van ingatlanja Bayer Zsoltnak is.

A törvényjavaslattal az I. kerületi polgármester, V. Naszályi Márta új lakásrendelete miatt felháborodott első kerületi lakóknak kedveznének. A polgármester választási ígérete az volt, hogy minél több bérlőnek lehetővé teszik, hogy megvehessék a bérleményüket, de amint kiszivárogtak részletek a készülő, új lakásrendeletről, a bérlők nehezményezték a lakbéremelést, illetve azt, hogy az örökbérletű lakók többsége a szociálisból átkerült volna a költségelvű kategóriába. V. Naszályi korábban azt mondta, hogy az 1412 I. kerületi önkormányzati lakás közül 972-t „szociális alapon” adnak ki.

Az ellenzéki polgármesterek kiborultak

A HVG kereste a polgármestert, aki azt mondta: a kormány bebetonozza a lakhatási szegénységet Budapesten. Szerinte a tervezett módosítás azokat az embereket hagyja magára, akik a leginkább rászorulnának a segítségre. „A törvény felszámolná az önkormányzati lakásállományt, ezáltal ellehetetlenítve azt, hogy a kerületek és a városok segítsenek azoknak az embereknek, akik sose juthatnának egyébként lakáshoz. Az önkormányzatok innentől kezdve nem érdekeltek abban, hogy lakásokat építsenek, és hogy bérbe adják azokat az arra rászorulóknak, mert a kormány bármikor elveheti őket” – mondta.

Pikó András VIII. kerületi polgármester a Facebookon azt írta, „elindul egy új rablóprivatizáció, amelynek eredményeképpen végül nyomott áron belvárosi és más értékes lakásokhoz juthat a NER-közeli csókosok hada – lehet, hogy az elején sok boldog lakástulajdonos fog majd a Fideszre szavazni, de a fővárosi épületállomány műszaki színvonalát is kalkulálva később örömmel szabadulnak majd az olcsón megszerzett vagyontárgytól a piaci ár alatt is”.

Pikó azt írja, Józsefvárosban kb. 4500 önkormányzati bérlakás van, a fővárosban ott a legmagasabb az önkormányzati tulajdonú bérlakások aránya, ezek penészes, nyirkos, több mint 100 éves épületekben lévő komfort nélküli vagy alig komfortos lakások. „Pár millióért, kölcsönből, alkalmi vétel lesz azoknak is, akiknek a bérleti díj kifizetése ma is napi gondot okoz, de felújításra, karbantartásra már biztosan nem lesz forrásuk – ők is gyorsan pénzért kívánják majd tenni. Ez vagy sikerül majd, vagy nem” – írja.

Karácsony Gergely főpolgármester úgy értékelte a tervet, hogy „a vári lakásokban lakó miniszterek és bértollnokok érdekében bedöntik a teljes magyar önkormányzati bérlakásszektort”.