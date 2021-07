Macron a biztonság kedvéért lecserélte a telefonját

Emmanuel Macron francia elnök jóval komolyabban veszi a sajtóhíreket, mint a magyar kormány tagjait, így a Pegasus-botrány kirobbanása óta már össze is hívta a védelmi kabinet rendkívüli ülését.

Mint ismert, egy nemzetközi tényfeltáró csapat kiderítette, hogy több országban figyelhettek meg újságírókat, civil aktivistákat és politikusokat egy elvileg veszélyes bűnözők és terroristák ellen kifejlesztett, Pegasus nevű izraeli kémszoftver segítségével.



A megfigyelési ügyet feltárók szerint a potenciálisan megfigyelt személyek között franciák is voltak, a hírek szerint az elnök készülékét is megpróbálták megfertőzni. A BBC most azt írja, Macron személyesen felügyeli az ügyet tisztázni próbáló bizottság munkáját, és a biztonság kedvéért lecserélte a telefont, amit eddig használt. Az elnök nemcsak a készüléktől vált meg, a telefonszáma is új.