Hazaengedték a szurkolót, akit letartóztattak Münchenben a német-magyar meccs után

Videóüzenetben jelentette be Szijjártó Péter, hogy hazatért az a magyar szurkoló, aki előzetes letartóztatásba került a német-magyar európa-bajnoki meccs után.

„(...) nekünk az elmúlt öt hétben is volt még munkánk bőven a következményekkel. Több magyar állampolgár is a német rendvédelmi szervek idézőjeles vendégszeretetét élvezhette a mérkőzés után, egy magyar állampolgár előzetes letartóztatásba is került. Jó hír, hogy a mai napon ő is szabadlábra került, elhagyhatta Németországot, és hazajöhet, hogy ügyének további folytatását már itthonról követhesse figyelemmel. Örülünk neki, hogy a hármas sípszó után körülbelül öt héttel minden magyar állampolgárnak ez a mérkőzés véget ért” - mondta a külügyminiszter.

Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

A müncheni ügyészség öt magyar szurkoló ellen emelt vádat alkotmányellenes szervezetek szimbólumainak használata miatt. Négy embert náci karlendítés miatt kapcsoltak le, egyikükön pedig egy úgynevezett szárnyas odal-rúna tetoválás volt látható, ami a náci katonai szervezet, az SS egyik egységének szimbóluma volt.

Leghosszabb ideig azt a férfit tartották fogva, aki az ügyészség szerint palackkal dobott meg egy rendőrt az Allianz Arénában, és - bár ez kisebb súlyú kihágásnak számít - marihuánát is találtak nála.