Drágábban, de mégis megépülhet a székesfehérvári hokicsarnok

Információnk szerint a székesfehérvári közgyűlés pénteken zárt ülésén jóváhagyta, hogy 32,4 milliárd forintért megépüljön az Alba Aréna. Ez egy 6000 férőhelyes multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok, de legfőképpen a székesfehérvári hokicsapat otthona lenne.

Az Alba Aréna azért különleges Magyarországon, mert még nem épült fel. Hiába hirdette ki ugyanis a székesfehérvári önkormányzat 2018 őszén, hogy a Market Zrt. (Orbán Viktor barátjának, Garancsi Istvánnak a cége) nyerte a közbeszerzést, és lett a projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás, a kormány nem sokkal később, 2019 január elején bejelentette, hogy lefújja az építkezést. Az indok a túlságosan magas, nettó 25 milliárd forintos ár. (A tendert ugyan az önkormányzat írta ki, de a kormány állja a költségek döntő részét.)

Valóban elég lendületesen ment fel az ár. Orbán Viktor már 2013-ban megígérte a csarnokot a székesfehérváriak, akkor 5-7 milliárd forintra becsülték a költségeket. 2016 végére készült volna el, de átadás helyett ekkor csak a látványterveket mutatták be, és már 13 milliárdos költségekről beszéltek. Ebből lett 25 milliárd forintos projekt.

Most úgy tűnik, hogy mégis lesz hokicsarnok. De nem azért, mert kivettek volna a projektből bizonyos elemeket, vagy csökkent volna az ár. Sőt, a kifogásolt 25 milliárdnál is drágább lesz: nettó 32,4 milliárd forint.

A közgyűlésen értesülésünk szerint ekkora összegre bólintottak rá, mivel a kormány jelezte, hogy ez rendben lesz így, a jövő héten valószínűleg meg is jelenik az erről szóló rendelet. (Továbbra is a központi költségvetés állja a költségek döntő részét, nem az önkormányzat.) A csarnoképítés folytatásának a jele volt már az is, hogy a járvány első hulláma után kiderült: a Gazdaságvédelmi Akciótervbe bekerült az Alba Aréna. Az árról viszont nem lehetett tudni.

Az önkormányzat nem új tendert írt ki, csak jóváhagyták a korábbi döntést, ami a Marketet választotta ki a munkára, már a mósodított, drágább árral.

Nemcsak a sportcsarnok építését állított le 2019 elején a kormány Székesfehérváron, hanem a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház belgyógyászati és onkológiai tömbjének felépítését is. Az indok itt is a túlságosan magas ár volt, Mészáros Lőrinc gyerekeinek a cége, a Fejér B. Á. L. az eredetileg tervezett 7,5 milliárd helyett 18 milliárdos ajánlattal nyert az Épkarral közösen.

Akkor azt találgattuk, hogy az építkezések lefújása az önkormányzati választások évében Cser-Palkovics Andrásnak, a városnak vagy a túlságosan mohóvá vált baráti építőiari cégeknek szóló üzenet volt-e.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere a projektek leállítása után azt nyilatkozta, hogy az építkezésekbe belekezdenek majd „olyan időben, amikor garantálható, hogy az építőipar tisztességes verseny után, megfelelő minőségben és vállalható árakon képes megvalósítani ezeket a beruházásokat”.

Ezek szerint ez most van, 30 százalékkal magasabb árnál a korábbi, túlságosan soknak tartott építési költségekhez képest.

A kórházi tömb építésének a költségét a kormány egy évvel később 7 milliárdról 14 milliárdra emelte. Ami persze még mindig kevesebb, mint amennyiért a Fejér B. Á. L. eredetileg vállalta volna a munkát.