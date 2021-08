Az amerikai hírszerzés nem tudta megválaszolni, hogy honnan ered a koronavírus-járvány

Nem jutottak dűlőre az amerikai titkosszolgálatok a covidjárvány eredetét firtató kutatásaikban. A Washington Post értesülései szerint Joe Biden elnök kedden egy olyan jelentést kapott tőlük, amiben nem tudták meghatározni, hogy a kórokozó állatról emberre ugorva terjedt-e el, vagy netán a vuhani Virológiai Intézet laboratóriumából szabadult-e el.

A Vuhani Virológiai Intézet P4 laboratóriuma, ahol a koronavírusokat is vizsgálják. Egyes elméletek szerint valójában innen szabadulhatott el a koronavírus-világjárvány, amely pont innen, Vuhanból indult ki, miközben a koronavírust eredetileg hordozó denevérfajok a várostól ezer kilométernyire élnek. Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

A Post értesülései szerint a hírszerzők napokon belül kezdeményezhetik a jelentésük titkosításának legalább részleges feloldását - egészében a hírszerzési módszereik és forrásaik védelmében bizonyosan nem fogják nyilvánosságra hozni a jelentést.

Biden elnök májusban utasította az amerikai szolgálatokat a járvány eredetének felderítésére, egy olyan jelentés elkészítésére, amely "közelebb hozhat minket a határozott válaszhoz". A titkosszolgálatok így rohamtempóban, kilencven nap alatt elő is állították a jelentést, amely azonban pont a kívánt feltételt nem teljesíti - nem kerültünk közelebb a válaszhoz. A Post értesülései szerint a korábban rendelkezésre álló információk újraelemzése és új nyomok vizsgálata ellenére a hírszerző körökben nem alakult ki konszenzus a fő kérdésre adandó válaszról.

Vagyis a hírszerzők nagyjából most is ugyanott állnak, mint májusban, amikor hasonlóan határozatlan jelentésük után Biden kilencven napot adott nekik a covidjárvány eredetének feltárására. Akkor is már két lehetséges eredettörténetet tartottak számon:

a járvány természetes úton terjedt át egy korábban vírusrezervoárként szolgáló eredeti hordozóról az emberre, esetleg közvetítő állatok útján;

a vírus egy koronavírusokat vizsgáló laboratóriumból szabadult el, amilyenből pont akad is kettő a kínai Vuhanban, ahonnan a világjárvány elindult.

A vírusok hagyományosan az elsőként vázolt úton szoktak terjedni, vagyis állatról emberre ugorva válnak képessé az emberről emberre terjedésre. A második verzió sem feltétlenül alufóliasisakos hülyeség, a vuhani laborok biztonságát a Kínában szolgáló amerikai diplomaták már a világjárvány előtt is megkérdőjelezték. Az utóbbi elméletnek persze vannak vadabb leágazásai, melyek szerint a világjárványt okozó vírus eredeti változata mesterséges eredetű, ám erre meggyőző bizonyítékot még senki sem szolgáltatott.

Az, hogy az amerikai titkosszolgálatok egyelőre nem jutottak eredményre, nem teljesen váratlan végkifejlet. Az amerikai Nemzeti Hírszerzési Igazgató, Avril Haines már júniusban jelezte, hogy bár remélik, hogy megtalálják a perdöntő bizonyítékot, az "elég nagy kihívás", és bár "akár sikerülhet is, lehet hogy nem fog".

Egy, a Postban név nélkül idézet hírszerző pedig arról beszélt, hogy "nem is a hírszerzők a legalkalmasabbak a kérdés feltárására", hiszen az mégiscsak tudományos kérdés. Bár a hírszerzők valóban alkalmasak információk megszerzésére, a globális egészségügyi adatok elemzése nem a szakterületük. Ezzel Biden is szembesülhetett, mert a Post szerint a Haines hivatalában tett júliusi látogatásán maga is arról beszélt, hogy a titkosszolgálatoknak a patogénekkel foglalkozó tudósokkal kéne bővíteniük állományukat.

A tudományos közvélemény amúgy eleve szkeptikus volt abban, hogy kilencven nap bármire elég lehet-e. Ők úgy vélik, hogy ha egyáltalán, a járvány eredetének felderítése évek kutatómunkájával sikerülhet csupán. David Relman, a Stanford Egyetem mikrobiológusa épp ezért most arról beszélt a Postnak, hogy a titkosszolgálatok jelentésével épphogy nem lecsengetni, hanem felpörgetni kéne majd a vizsgálatokat. (Via The Washington Post)