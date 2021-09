A kirúgott várkapitány, az önmagával párbajozó jobbikos és a beégett veterán próbálja átfordítani Hevest

Az ellenzéki előválasztáson indulni akaró jelöltek szeptember 6-ig gyűjthetik az aláírásokat, fejenként 400 darabot kell összeszedniük.

Megyénként bemutatjuk, hogy kik gyűjtenek, ez a cikkünk Heves megyéről szól.

A jelöltek neve után kiemelten az a párt áll, amelynek frakciójához csatlakoznak, ha nyernek. Mögötte jelezzük, hogy melyik pártok kérik a saját szimpatizánsaikat, hogy rá szavazzanak.

Mutatjuk, hogy az adott választókerületben 2018-ban a Fidesz egyéni jelöltje hány százalékot ért el. Ahol ez az érték 45 százalék alatt van, azt az ellenzék nyerhető körzetnek tartja, ahol viszont 50 százalék felett, ott meglepetés lenne a győzelem számukra.

Bár Heves megyében 2018-ban tarolt a Fidesz, azóta az önkormányzati választásokon a kormánypárt mindhárom itteni választókörzet központjában kikapott, vagyis akkor működött az összefogás. Azonban a helyzetet bonyolítja, hogy mindegyik városhoz sok kisebb település tartozik, ahol hagyományosan a Fidesz az erősebb.

Heves 1 - Eger és még 26 település

Az 1-es választókerületben 2010 óta mindig a fideszes jelölt nyert, de ha össze tud fogni az ellenzék, újra nyitott lehet a verseny, mivel Nyitrai Zsolt 2018-ban csak 46,44 százalékot kapott. Ráadásul a kormánypártnak új jelöltet kell felépítenie, mivel Nyitrai jövőre már biztosan nem indul egyéniben, ugyanis június óta miniszterelnöki megbízottként dolgozik. Ennek ellenére még sincs nagy tülekedés az ellenzéki oldalon.

Berecz Mátyás - DK; támogatja: LMP, Jobbik

Berecz Mátyás még a Dobó István Vármúzeum igazgatójaként beszél az Egri Vár Napja rendezvényen a várban 2016. október 17-én Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Januárig Eger alpolgármestere volt, de költségcsökkentésre hivatkozva lemondott. 2018-ig Berecz volt az egri vármúzeum igazgatója, de konfliktusba került Nyitrai Zsolttal, aki nagyobb befolyást akart szerezni a vár körül. Állítása szerint azért váltották le, mert nem akart részt venni a vár fejlesztésére érkezett pénz 20-30 százalékának elsikkasztásában.



Jánosi Zoltán - Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd

A Momentum jelöltje a 90-es évek végén még a Fidesz-közeli Századvég Politikai Iskolában szerzett politikai szakértői végzettséget, hogy aztán 2002 és 2010 között az MSZP színeiben lehessen önkormányzati képviselő Egerben. Egyébként ügyvezető egy cégben, ami kitűzőket és hűtőmágneseket gyárt.

Heves 2. - Gyöngyös és még 55 település

Dudás Róbert - Jobbik; támogatja: LMP, DK, Momentum, MMM, ÚVNP

Ebben a körzetben a Jobbik alelnökének leginkább önmagával kell megküzdenie, hogy az egyesült ellenzék jelöltje lehessen. Miután 2019-ben Mirkóczki Ádámot Eger polgármesterévé választották, Dudás ült be a helyére a parlamentben. A gyöngyösi körzetben a Jobbik 2010 óta fixen Vona Gábor indította, de mióta a volt pártelnök inkább influenszernek állt, Dudás számít a párt helyi erős emberének. A körzet 2018-ben elvileg nyerhető lett volna: Vona Gábor csak 2350 szavazattal maradt le a fideszes Horváth László (46,15 százalék) mögött, miközben az MSZP és az LMP is indított saját jelöltet.

Heves 3. - Hatvan és még 37 település

Bár ebben a körzetben 2018-ban a fideszes Szabó Zsolt egy közös jelölttel szemben is győzni tudott volna (50,57 százalékot szerzett), most az előválasztáson mégis itt lesz a legnagyobb verseny: rögtön három ellenzéki jelölt is egymásnak feszül.

Korózs Lajos - MSZP; támogatja: Párbeszéd, DK

A szocialisták veteránjáról nem sokat lehetett hallani, mióta tavaly nyáron országosan beégette magát egy videóval, amiben egy magát mentősnek kiadó szélhámos szerepelt. Ettől kezdve a Fidesz csak erre a videóra mutogatott, ha hitelteleníteni akarta az ellenzék járványkezeléssel kapcsolatos kritikáit. A népjóléti bizottság ülésit is Korózsra hivatkozva bojkottálták, ezért nem lehetett ott a járványkezelésről kérdezni az operatív törzset.

Lőcsei Lajos - Momentum; támogatja: Mindenki Magyarországa Mozgalom

A 36 éves, roma származású agrármérnök egyben a Momentum roma stratégiáért is felelős politikusa is. Jelenleg építésvezetőként dolgozik egy építőipari cégnél. A párt honlapjára feltöltött bemutatkozójában kiemelte, hogy az utóbbi időszakban tömegesen szűntek meg a térségben a mezőgazdaságban tevékenykedő kis- és középvállalkozások, valamint hogy olyan országot szeretne, „ahol nem számít a bőröd színe, nem számít az, hogy cigány vagy”.

Varga Ferenc - Új Világ Néppárt; támogatja: Jobbik

Nyugalmazott katonatiszt. Ennél több a Facebook-oldaláról sem derül ki róla, aminek az első posztja utáni hét hétben 69 lájkolója volt. Ha beválasztanák a parlamentbe, a Jobbik frakciójába ülne.