Legyenek szívesek ne egyenek lóféregtelenítőt, rimánkodik egy oklahomai doktor a betegeinek

Az oklahomai orvos, Jason McElyea több páciense is sürgősségi kórházi ellátásra szorult Ivermectin-túladagolás miatt. A lóféregtelenítőről az internet bolondlyukaiban elterjedt, hogy hatásos a covid ellen, ezért egyre többen szedik.

Valójában persze egy lóféregtelenítő, mint az józan paraszti ésszel sejthető, nem hatékony gyógyszer egy vírusos légúti megbetegedésre, ellenben könnyen túladagolható. A lóféregtelenítőt amúgy bizonyos emberi betegségekre lehet alkalmazni, de a covid nem tartozik ezek közé.

McEylea szerint "egy maréknyi" páciense adagolta túl a szert, tovább terhelve a covidesetekkel túlterhelt kórházi ellátórendszert. "A sürgősségi osztályok annyira túlterheltek, hogy még lőtt sebekkel is nehéz ellátáshoz jutni, nyilatkozta a héten a KFOR tévéadónak.

Az Ivermectin az elmúlt hetekben annyira népszerűvé vált bizonyos körökben, hogy még az amerikai gyógyszerfelügyelet is kénytelen volt figyelmeztetést kiadni augusztusban. "Önök nem lovak, önök nem tehenek" - állt a közleményben, amiben a szer veszélyeire figyelmeztettek, az ugyanis "súlyos károkat okozhat". Ez persze továbbra se tartotta vissza a népesség járványtagadó szegmensét, az internet legnépszerűbb rádiósa, Joe Rogan is lóféreghajtóval kezeli magát azután, hogy elkapta a betegséget, amiről szívesen és gyakran beszél hülyeségeket több tízmillió rajongójának. (Via BBC)