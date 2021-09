Orbán a parlamentben sorolta fel, milyen osztogatást tervez a kormány a választási évre

A parlament őszi ülésszakának hétfői nyitóülésén Orbán Viktor arról beszélt, hogy ha az év hátralévő részében „nagyobb baleset nem történik”, akkor akár a célként kitűzött 5,5 százalékos növekedési szint fölé is léphetünk. Majd bejelentette, hogy ebből milyen osztogatásokat terveznek a választási évre:

2022. február 15-ig visszatérítik a gyereket nevelő szülőknek az általuk 2021-ban befizetett személyi jövedelemadót. A visszafizetés felső határa a tavalyi átlagbér éves adótartalma.

Adóvisszatérítést kapnak a gyereket nevelő kisvállalkozók is. Az ekho szerint adózó szülők az általuk SZJA-ként befizetett összeget kapják majd vissza. A kedvezményes átalányadót fizető kisvállalkozók (Katások) az általuk fizetett átalányadó negyedét kapják vissza, ha gyereket nevelnek.

Orbán azt ,mondta, hogy összességében 1 millió 900 ezer szülő számára 600 milliárd forintot térít vissza az adóhivatal jövő februárban.

A nyugdíjasok újabb kiegészítést kapnak az infláció miatt. A nyugdíjprémium összege meghaladja az 50 ezer forintot. Folytatják a 13. havi nyugdíj visszaépítését, jövő februárban legalább hétheti nyugdíjat tudnak kifizetni minden nyugdíjasnak.

2022 elején 6 havi fegyverpénzt fizetnek ki a fegyveres és rendvédelmi szervek tagjainak.

Január 1-től bevezetik a 25 év alatti, dolgozó fiatalok SZJA-mentességét.

És már tárgyalnak a munkaadókkal és a munkáltatókkal a 200 ezres minimálbérről.

Bejelentette azt is, hogy a kormány „alkotmányos védelmet” akar adni a családtámogatásoknak, a munkát terhelő alacsonyabb adóknak és a nyugdíjaknak is.

Újra átengednék a Németország felé tartókat

A miniszterelnök természetesen elővette a migráció témáját is. Továbbra is úgy látja, hogy újabb eljárásokat indítanak a határzárat biztosító magyar törvényekkel szemben. Szerinte „amit ma Brüsszel tesz, az árulás, Magyarország, sőt Európa békéjének és biztonságának elárulása”. De a szokásos szövegeken túl most hozzátette azt is:

„Ha az Európa kényelmes belsejében élő országok kormányai kívánják, átengedjük a Németországba igyekvő migránsokat, ahogy eleget tettünk 2015-ben Angela Merkel és Faymann osztrák kancellár kérésének is.”



Nem várják meg az uniós pénzt

Beszélt arról is, hogy a kormány továbbra is tárgyal az Európai Bizottsággal az Európai Helyreállítási Hitelalap Magyarországot megillető részéről. „19 országgal már megállapodtak, 8 országgal még nem. Ez aggályos, hiszen vannak országok, amelyek júniusban megkapták a rájuk eső részt, mások pedig máig nem. Ez súlyosan sérti a tisztességes verseny alapelvét, amelyen az egész unió nyugszik.” Ezért a kormány követeli, hogy az Európai Bizottság hagyjon fel a „tagállamok közötti megkülönböztetés politikájával”, mert ezzel súlyosan veszélyezteti az unió gazdasági alapjait.

Ettől függetlenül a kormány azt tervezi, hogy elindítja az ebből fizetendő beruházásokat, „a szükséges forrásokat a magyar költségvetés, illetve a nemzetközi pénzpiac már biztosította is”.