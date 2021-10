„Nem vagyok fenyegetőzős típus” - kitalációnak tartja a vádakat a zsarolással hírbe hozott DK-s alpolgármester

Becsületsértés miatt pert indít Tatabánya DK-s alpolgármestere, Lusztig Péter, miután zsarolással vádolta meg egy tatai önkormányzati képviselő, Popovics Judit.

Popovics neve a szerdai miniszterelnök-jelölti vitában került elő, amikor Márki-Zay Péter őt nevezte meg, mint olyan embert, akit megfenyegetett a DK, hogy ne vegyen részt az előválasztáson. Popovics aztán a Partizánban azt mondta, civil jelöltként indult volna a Komárom-Esztergom megye 1-es választókörzetben, ahol végül a DK-s Konczer Erik és az MSZP-s Gurmai Zita állt egymással szemben.

Popovics állítása szerint Lusztig, aki a DK helyi elnöke, júliusban elhívta kávézni, és megkérte, ne zavarogjon civilként, jobb lenne, ha inkább a családi életével foglalkozna. Elmondása szerint még egy államtitkári pozíciót is felajánlott neki, ha belemegy az alkuba, ami erkölcsileg nem volt számára elfogadható.

Lusztig viszont alaptalannak tartja a vádakat, úgy emlékszik, áprilisban találkoztak utoljára egy tatai ellenzéki képviselő temetésén. Azt mondta, lehetséges, hogy azóta valamilyen megbeszélésen esetleg mindketten ott voltak, amire most nem emlékszik, de kizárt, hogy az előválasztás vagy a jelöltsége szóba került volna.

„Nem is értem, honnan találta ki ezt az egészet.” Lusztig most vissza is nézte, milyen üzeneteket váltottak. „A születésnapomra meg a névnapomra írt, illetve a képviselő halálakor, hogy miben tudna segíteni.”

Popovics azt mondta, konkrét fenyegetéseket is kapott, hogy felhúzzák a kerítésre a macskáját, illetve az idős szülei és a gyerekei is szóba kerültek. Ezekre nincsenek tanúi, de szerinte a fenyegetések Lusztighoz köthetőek.

„Ezen csak nevetni tudok. Nem üzengettem neki, megvan a száma, ha akarok valamit, felhívom. Miért üzengetnék? Nem is stílusom. Akik engem ismernek, tudják, hogy soha ilyet nem tettem, nem vagyok fenyegetőzős típus.” Popovics 2019-ben közös ellenzéki jelöltként, a Momentum támogatásával indult polgármesternek Tatán. Lusztig úgy tudja, most is a Momentum jelöltjeként indult volna az előválasztáson, „de annyira összeveszett helyben a momentumosokkal, hogy nem támogatták. Ekkor rátalált Márki-Zay Péterre, és megfűzte, hogy az ő támogatásával induljon”.

A jelöltséghez szüksége lett volna valamelyik párt nyilatkozatára, hogy győzelem esetén befogadják a parlamenti frakcióba. Lusztig szerint Popovics a DK-és a Jobbikot is megkereste, de a DK nem jöhetett szóba, hiszen akkor már megvolt a saját jelöltjük.

Popovics arról beszélt a Partizánban, hogy a DK feküdt keresztbe a többi pártnál is, ami Lusztig szerint képtelenség. A DK közleménye szerint viszont „az Országos Előválasztási Bizottság egyhangú szavazással, 6-ból 6 igen szavazattal döntött úgy, hogy nem veszi nyilvántartásba Popovics Juditot jelöltként, mert nem teljesítette a szükséges feltételeket”.

Popovics azt mondta, a fenyegetésekről Fekete-Győr Andrást, a Momentum akkori elnökét is értesítette. Kerestük a Momentumot is az ügyben, ha választ kapunk tőlük, beszámolunk róla.