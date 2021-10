Életfogytiglani börtönre ítélték a gyilkos dollármilliomost

Életfogytiglani börtönre ítélte a bíróság Robert Durstöt, akiről az HBO The Jinx című dokumentumfilmsorozata is szólt. A sorozat legendássá vált zárójelenetében Durst azt motyogja maga elé, hogy "mi a francot is csináltam? Hát persze megöltem mindannyiukat". A jelentős ingatlanvagyon örököseként dollármilliomost Susan Berman meggyilkolásában találták bűnösnek. A vád szerint Durst azért gyilkolta meg 2000-ben az akkor 55 éves Bermant.

Robert Durst 2021, október 14-én a Los Angeles-i bíróságon, ahol életfogytiglani börtönre ítélték Susan Berman meggyilkolásáért. Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Bermanra Beverly Hills-i otthonában, főbe lőve találtak rá. A krimiíró Berman, egy Las Vegas-i gengszter lánya halálakor Durst szóvivőjeként is szolgált abban az eljárásban, amit Durst ellen neje eltűnése ügyében indítottak. Az orvostanhallgató Kathleen McCormacknak, Durst nejének még 1982-ben veszett nyoma, a feltételezések szerint már nem él. Eltűnésével Durstöt gyanúsították meg. Berman ekkor szegődött legjobb barátja szóvivőjének.

Az esküdtszék súlyosbító tényezőként vette számba, hogy Durst előre megfontoltan gyilkolta meg Bermant, aki tanú is lehetett volna egy ellene induló eljárásban. Így a most 78 éves Durstot a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül ítélték most életfogytiglanra, vagyis valószínűleg már börtönben fogja tölteni hátra levő napjait.

Robert Durst a Morris Black-ügy tárgyalásán 2003. november 10-én (Fotó: James Nielsen/ Getty Images)

Az ítélethirdetés előtt az áldozat közeli hozzátartozói is felszólalhattak a bíróságon, arról beszélve, hogy milyen hatással volt az életükre Berman elvesztése. Sareb Kaufman, aki anyjaként tekintett rá, mert Berman az apjával járt, McCormack eltűnését is felhozta. "Az egyetlen lehetőséged a megváltásra, ha segítesz megtalálni Kathyt" - mondta Durstnek, akit felszólított, hogy árulja végre el, hol van a nő holtteste. A hatóságok szerint Durst Berman mellett még két gyilkosságért felelhet, McCormack mellett ő gyilkolta meg Morris Blacket is. Black volt az, aki 2001-ben leleplezte az ekkor magát néma nőnek álcázva Texasban bujkáló Durstöt. A milliomost meg is vádolták a gyilkossággal, de az abban az ügyben eljáró bíróság 2003-ban felmentette azon az alapon, hogy Durst csak önvédelemből gyilkolta meg Blacket, akinek aztán fel is darabolta a holttestét. (Via BBC)