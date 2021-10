Az orvosi kamara elnöke minden zárt térben kötelezővé tenné a maszkviselést

A kormány a héten jelentette be, hogy a romló járványhelyzet miatt novembertől újra kötelezővé teszik a maszkviselést a tömegközlekedésen, a munkáltatóknak pedig lehetővé teszik, hogy előírják a dolgozóiknak a koronavírus elleni oltást, az egészségügyi intézményekben pedig látogatási tilalmat rendelnek el.

Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke szerint mindezt jobb lett volna már korábban meglépni. Az Mfornak azt mondta, „egyetlen védekezési mód sem tud teljes eredményt produkálni, tehát nem igaz, hogy csak az oltás mindent megold, vagy önmagában a maszkviselés, vagy a távolságtartás, vagy a személyi higiénia. Ezek együtt azonban már tudnak eredményesek lenni”. Mivel fontosnak tartja az átoltottság növelését, támogatják, hogy a munkáltatókat is bevonták. A kötelező maszkviselést pedig még általánosabban rendelnék el, nemcsak a tömegközlekedésen, hanem minden zárt térben.

Ezt azért is tartja fontosnak, mert az adatokból már látják, hogy az oltottak is megbetegednek és fertőznek akár láthatatlanul, mert nincsenek tüneteik, de az általuk okozott fertőzésbe az oltatlanok aztán bele is halhatnak.