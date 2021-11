Egy kutyás mém miatt csuktak le 9 napra egy férfit Kínában

Kínában nemrég újra nagyon szigorú korlátozó intézkedéseket vezettek be a koronavírus terjedése ellen, de úgy tűnik, nemcsak a járvánnyal szemben lépnek fel agresszívan a hatóságok, hanem azok ellen is, akik nyafogni mernek a korlátozások miatt. Egy kínai férfi például egy kutyás mémmel panaszkodott egy chatszobában az intézkedések miatt, amiért aztán behívták a rendőrségre, és 9 napot a zárkában tölthetett.

Ningxia man Li detained for 9 days for a piece of picture he sent in a WeChat group chat that police said insulted them. The picture itself -- the meme in Fig 2 -- is a dog in police uniform holding a police license. pic.twitter.com/UB9hQOCJ2E