Januártól ismét drágulhatnak az építőanyagok, akár 20 százalékkal

Az RTL Híradója arról számolt be, hogy ideinél is nagyobb drágulás jöhet a lakáspiacon. Emelkednek a lakásárak, a Magyar Nemzeti Bank számításai szerint idén a második negyedévben 13,3 százalékkal kerültek többe az ingatlanok, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Ezt az MNB főként a jövedelmek emelkedésével magyarázza, az államtól igényelhető lakhatási támogatások is növelték a keresletet. Az MNB szerint jövőre tovább nő majd a kereslet.

Januártól viszont nemcsak a lakásárak drágulhatnak, várhatóan 20 százalékkal megugrik az építőanyagok ára is, leginkább a tégláé, a gipszkartoné és a kőzetgyapoté. Az Építési Vállalkozók Szakszövetsége szerint ugyanis többszörösére nőtt a gyártók energiaköltsége Emiatt az építkezések, a felújítások és a használt ingatlanok is többe kerülhetnek majd, legalább 8-10 százalékkal.