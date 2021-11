Ausztria: lezárások és az oltási program felpörgetése nélkül összeomlik az egészségügy

Összeomlik Ausztria egészségügyi rendszere, ha az ország nem pörgeti fel az oltási kampányát. A lakosság kevesebb mint kétharmada van teljesen beoltva; a hatóságok szerint ez nem elég a járvány megfékezéséhez, a kórházak pedig már most is teljes kapacitással működnek. Az egészségügy terheinek enyhítése érdekében az osztrák vezetés otthon maradásra kötelezi azokat, akik nem oltatták be magukat.

Ez az anyag a Deutsche Welle és a 444 együttműködésében készült.