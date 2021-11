Tényleg dekriminalizálják az azonos neműek párkapcsolatát Botswanában

A botswanai fellebbviteli bíróság elutasította a kormány panaszát, nem semmisítette meg azt a 2019-es ítéletet, amely alkotmányellenesnek nyilvánította a homoszexuális párkapcsolatok büntethetőségét. A bíróság döntését a melegjogi aktivisták széles körben ünneplik, szerintük ezzel a botswanai igazságszolgáltatás a kontinens minden országának példát mutatott.

Egy melegjogi aktivista a botswanai felsőbb bíróság épületében 2021. november 29-én, amikor a testület a kormány fellebbezését tárgyalta, amit a meleg párkapcsolatok büntetését 2019-ben eltörlő bírósági ítélet ellen nyújtottak be. Fotó: MONIRUL BHUIYAN/AFP

Botswanaban a bíróság már 2019-ben alkotmányellenesnek mondta ki a homoszexualitás kriminalizálását, de a kormány fellebbezett a döntés ellen. A bírói tanács öt tagja egyhangúlag utasította el a kormány fellebbezését, mondván, az azonos neműek párkapcsolatának büntethetősége sérti az LMBT-identitásúak emberi méltóságát, szabadságjogait, magánélethez való jogát és egyenlőségét.

"A büntetőtörvénykönyv vonatkozó szakaszai túlélték a hasznosságukat, és csupán arra késztetik a hatóságokat, hogy afféle kukkolóként vájkáljanak a polgárok magánéletében" - indokolta az elnöklő bíró, Ian Kirby a bíróság döntését.

A 2019-es bírósági döntést megelőzően Botswanában akár hét év börtönnel is büntethették a homoszexuális párkapcsolatot létesítőket. (Via The Guardian)