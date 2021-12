HVG: Magánnyomozókkal figyeltetnek ellenzéki politikusokat

A Pegasus-botrány és Kövér László napokban megjelent beszéde is arra utal, hogy a Fidesz és a kormány hajlandó az állami titkosszolgálatokat felhasználni politikai ellenfeleinek megfigyelésére, sőt, már akár fel is használhatta. A hvg.hu cikke szerint viszont magánnyomozóként dolgozó volt titkosszolgálati dolgozók is kapnak megbízásokat fideszes körökből, hogy ellenzéki politikusokat megfigyeljenek.

A portálnak név nélkül nyilatkozó egyik magánnyomozó szerint az ellenzéki előválasztás idején és azután indultak be a "politikai jellegű munkák", ekkor érkeztek a megkeresések, hogy készítsenek ún. operatív környezettanulmányt országosan is ismert ellenzéki politikusokról. Ez azt jelenti, hogy a nyomozó igyekszik a megfigyelt személy tudta nélkül minél több információt összegyűjteni, ezek alapján pedig összeállít egy dossziét, amit a megrendelő arra használ, amire akar. Ez nem olcsó mulatság, egy-egy dosszié egy-másfél millió forint is lehet, amiben könnyen elképzelhető, hogy semmilyen kompromittáló információ nem szerepel.

Ez a fajta megfigyelés sok esetben még hasznosabb is, mint mondjuk a telefonok lehallgatása, mert például a titkosszolgálatok által gyűjtött információkat nem lehet a sajtóban felhasználni. Ráadásul bár vannak olyan politikusok, üzletemberek, újságírók, akiknek a megfigyelését akár még meg is tudnák indokolni a titkosszolgálatok, magánnyomozókkal olyanokat is meg lehet figyeltetni, akik nem töltenek be állami funkciót vagy nem tartanak mondjuk fent kapcsolatot külföldi ügynökökkel, amivel magyarázni lehetne az állami lehallgatást.

A HVG forrása megjegyzi, hogy 2010 előtt a baloldaltól is érkeztek hasonló megrendelések, de egy ideje már csak a kormányoldaltól jönnek ilyen munkák - valószínűleg már csak a Fidesz tudja ezt megfizetni. A politikai ellenfelek lenyomozása, vagy opposition research amúgy nyugati demokráciákban, például az Egyesült Államokban is bevett gyakorlat.