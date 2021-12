Megalakul Salvini, Kaczinsky és Orbán új szélsőjobboldali európai frakciója

Orbán Viktor, Matteo Salvini és több más, az Európai Néppártról bőven jobbra tolódott politikus már egy ideje tárgyal arról, hogy új politikai csoportot hoznak létre az Európai Parlamentben. A 444.hu forrásai viszont úgy tudják, hogy a megállapodás megszületett,



szombaton pedig be is jelentik az új szélsőjobboldali frakció megalakulását Varsóban. A hírt Szymon Hołownia, a 2020-as lengyel elnökválasztás egyik indulója is kitweetelte.

Az új frakció lényegében a 2019-ben alakult, szélsőjobbos-euroszkeptikus Identitás és Demokrácia frakció kibővítését jelenti, annak tagjaihoz csatlakozik a Fidesz 12 képviselője, a lengyel Jog és Igazságosság (PIS) párt 24 és a szintén lengyel Partia Republikanska három politikusa, valamint a spanyol Vox párt négy képviselője. A két lengyel és a spanyol párt eddig az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportjában ült, ennek a frakciónak a létszáma így a három párt kilépésével 63 főről 32-re csökken. A Fidesz és a PiS az új frakcióban olyan pártokhoz csatlakozik, mint a Matteo Salvini féle olasz Liga, az osztrák Szabadságpárt, Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése és a német AfD. Az új frakció 113 tagjával az Európai Parlament harmadik legerősebb csoportja lesz a Néppárt és a szociáldemokraták után.

A néppárttól a szélsőjobbig

Lényegében már csak idő kérdése volt, hogy Orbán Viktor és szélsőjobbos elvbarátai, elsősorban a lengyel Jog és Igazságosságot vezető Kaczinksy és Mateusz Morawieczki, valamint Matteo Salvini mikor jelentik be, hogy új, migráció-ellenes, a további európai integrációval szemben kritikus politikai frakciót alapítanak. Erről a magyar és lengyel miniszterelnök, valamint a volt olasz belügyminiszter többször is tárgyalt azóta, hogy a Fidesz képviselői idén márciusban bejelentették, kilépnek az Európai Néppárt frakciójából.

Orbán azután jelezte levélben az EPP vezetőinek, hogy a Fidesz képviselői otthagyják a frakciót, hogy a néppárti frakció 84 százalékos többséggel olyan új szabályzatot fogadott el, amelynek alapján az eddigieknél könnyebben rakhatnák ki a frakcióból a renitenseket. Ahogy akkor írtuk, az új szabályzatot kifejezetten a Fideszre szabták, világosan látszott, hogy ha a fideszesek nem mennek, akkor felfüggesztik a tagságukat.

Az EPP-n belül ezelőtt már évekig vita folyt arról, hogy mihez kezdjenek az egyre inkább euroszkeptikus, szélsőjobbra tolódó Fidesszel. A néppárt és a Fidesz viszonya 2018 nyár végére romlott meg igazán, amikor a néppárti képviselők egy jelentős része megszavazta a Sargentini-jelentést. Az EPP 2018-as kongresszusán már fel is merült a Fidesz kizárása. 2019 márciusában aztán az EPP felfüggesztette a Fidesz tagságát. 2020 végén aztán ismét felerősödtek a kizárást követelő hangok a frakción belül. Részben erre reagálva Deutsch Tamás 2020 decemberében a Gestapo módszereihez hasonlította a frakcióvezető, Manfred Weber stílusát, ezután kezdett fenntarthatatlanul megromlani a Fidesz és az EPP viszonya, ami végül a kilépéshez vezetett.

Orbán már a kilépés előtt is pedzegette egy új, a néppárttól jobbra álló frakció létrehozását, kezdetben még az EPP társfrakciójaként. Azóta viszont aktív tárgyalások zajlottak, elsősorban Orbán, Morawieczki és Salvini között. Az így létrejövő új frakcióban közös pont lehet a bevándorlás-ellenesség és az európai intézményrendszer kritikája, illetve a még mélyebb európai integráció, vagy ahogy a lengyel és a magyar kormánypártok meg szeretik fogalmazni, az "Európai Egyesült Államok" elutasítása.

Vitás pont lehet viszont az Oroszországgal szembeni viszony, a lengyel pártok ugyanis hagyományosan oroszellenesek, ahogy a fehérorosz határ menti migránsválságot is amolyan orosz-fehérorosz hibrid háború részeként tekinti a PiS. Az Identitás és Demokrácia párt tagjai és a magyar kormánypárt viszont igyekszik jó viszonyt ápolni Putyin kormányával.