Egy vicces hír azoknak, akik nem bánják, ha elspoilerezzük a SATC folytatásának első részét

Tényleg csak az olvasson tovább, aki utána nem háborodik fel, hogy lelőttem a poént, mármint azt, hogy a Szex és New York (SATC) folytatásának, az And just Like That.../És egyszer csak... első részének végén olyan történik, amire nem feltétlenül lehetett számítani.

...dobpergés...

Meghal Carrie Bradshaw férje, Mr Big, miután részt vesz az ezredik Peloton-edzésén, és közvetlenül utána szívrohamot kap. „And just like that... Big Died” – hangzik el a sorozat címadó mondata az első rész végén.

Ezt viszont nem hagyhatta szó nélkül a szobabicikliket gyártó Peloton, ezért a cég egészségügyi és wellness tanácsadó testületének tagja, az egyébként kardiológusként is működő Dr. Suzanne Steinbaum azonnal nyilatkozatot küldött a Los Angeles Timesnak, miszerint biztos benne, hogy „a rajongók hozzá hasonlóan szomorúak a hír hallatán, hogy Mr Big meghalt egy szívrohamban”, de ehhez gyorsan hozzátette azt is, hogy „Mr Big sokak szerint extravagáns életmódot élt”, vagyis koktélozott, szivarozott és steakeket evett, ami miatt „komoly kockázatnak volt kitéve”.

Fotó: HBO

Steinbaum mindenkit emlékeztetett arra, hogy az eredeti sorozat hatodik évadában már voltak hasonló problémái a karakternek, vagyis szerinte „az életmódbeli döntései és talán a családi előzményei okozhatták a halálát”, nem pedig a Peloton szobabiciklije. Utóbbi ugyanis Steinbaum szerint „talán még abban is segített, hogy késleltesse” a szívrohamot.

Magyarul: senki ne gondolja azt, hogy Big a Peloton miatt halt meg. Pedig a sorozat második részében ezt is gondosan hangsúlyozzák, amikor Miranda férje, Steve azon lamentál, hogy minek ült fel Big arra a biciklire, Miranda pedig elmondja, hogy már ezerszer ült rajta, és különbenis, engedélyezte a kardiológusa, mert a mozgás jót tesz a szívnek.

Big online Peloton-oktatója egyébként, aki a filmben Allegra néven jelenik meg, valójában egy ismert Peloton-oktató, Jess King.