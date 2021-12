Az omikron mutációval megfertőződött magyar házaspár egyik tagjának enyhék a tüntetei, a másik viszont kórházban van

Meglehetősen furcsán jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos, hogy Magyarországon is kimutatták a koronavírus legújabb, világszerte terjedő mutációját. Müller Cecília nem tartott sajtótájékoztatót, hanem a köztévének és a TV2-nek mondta el (legalábbis ez a két mikrofon látszik a felvételen), hogy itthon is megjelent az omikron variáns, más nem kapott lehetőséget, hogy közvetlenül Müller Cecíliától kapjon tájékoztatást, esetleg kérdezhessen.

Pedig lett volna mit kérdezni.

A köztévén bejátszott felvételen azt mondja Müller Cecília, hogy egyelőre két embernél mutatták ki az omikront, de utalt arra is, hogy az új variáns Európában már közösségi terjedést mutat. Ami azt jelenti, hogy nemcsak egy-egy, frissen külföldről érkező szervezetében mutatják ki az omikront, hanem az már országon belül is fertőz.

Annak ellenére, hogy itthon még csak két eset van hivatalosan, alighanem nálunk is már a közösségi terjedés szakaszában járunk vagy nagyon közel lehetünk hozzá. Mert a híradó bejátszásában Müller Cecília ugyan nem említette, de az omikron magyarországi jelenlétét két mintában is kimutató magáncég, a Neumann Labs közleménye szerint a „mutáció egy házaspárt fertőzött meg, melynek tagjai nem tettek külföldi látogatást, így bizonyosan itthon kapták el a betegséget”, és több gyanús mintát is vizsgálnak. (A Neumann Labs jelezte az omikron magyarországi felbukkanását a Nemzeti Népegészségügyi Központnak. Az NNK is elemezte a mintákat, és megerősítette a Neumann Labs eredményét.) Izraelben hétvégén egy Magyarországról érkező utasnál már kimutatták az omikront.

Müller azt nem mondta a felvételen, de a köztévé megjegyezte a tiszti főorvosra hivatkozva, hogy a házaspár egyik tagjának enyhe tünetei vannak, a másik viszont középsúlyos állapotban van, és kórházban ápolják. Azt nem tudni, hogy a kórházban ápolt milyen idős, és milyen egyéb betegsége van. A Tények azt írja, hogy az omikronnal megfertőződött házaspár tagjai „a harmadik oltást nem vették fel”, amiből arra lehet következtetni, hogy egyet vagy kettőt igen, de hogy kaptak-e oltást, mennyit és mikor, azt hivatalosan nem tudni. Mindenesetre Müller Cecília a harmadik oltás fontosságára is felhívta a figyelmet, ami friss kutatások szerint valóban felerősíti a szervezetet annyira, hogy az omikron kisebb eséllyel okozzon fertőzést, és elkerülhetőek legyen a súlyos tünetek, de további vizsgálatokra van még szükség.

Még délelőtt, a bejelentést megelőzően kérdéseket küldtünk a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, hogy valóban megtalálták-e az omikront magyarországi mintákban. A kérdéseink egy részére választ kaptunk Müller Cecília és a Neumann Labs bejelentéséből (nem voltak külföldön az omikronnal megfertőzöttek), egy részére nem (kerültek-e kapcsolatba külföldről érkezővel és a környezetükben találtak-e omikronost), kérdezni pedig nem volt módunk. Az NNK csak annyit közölt, hogy „kérdése kapcsán szíves figyelmébe ajánljuk Müller Cecília mai nyilatkozatát”.