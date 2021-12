Sem garancia, sem karbantartás nem járt a kínai lélegeztetőgépek mellé, amikkel előfordult, hogy bekapcsolás után füstölni kezdtek

Több magyar kórházban meghibásodtak, volt, ahol a bedugás után füstölni is kezdtek a Kínából vásárolt lélegeztetőképek. Máshol beüzemelni sem tudták a gépeket, mivel nem voltak megfelelők a csatlakozók. Többek között ez derül ki a Direkt36 cikkéből, melyben a 2020 tavaszán beszerzett kínai lélegeztetőgépek sorsát kutatták.

A járvány berobbanása után a Szijjártó Péter vezette KKM összesen 300 milliárd forintért vásárolt lélegeztetőgépekre: 16 ezer darab érkezett Kínából, többek között maláj, kínai, magyar és szlovák hátterű cégeken keresztül. Azt eddig is lehetett tudni, hogy nagy üzlet volt a kínai gépek értékesítése, korábban mi is írtunk arról a maláj férfiról, aki 6258 lélegeztetőgépet szállított a magyar kormánynak, majd vett egy magánrepülőt és egy luxusjachtot.

Tavaly augusztusban, a külügytől kikért szerződések alapján részletesen is bemutattuk, hogy hogyan rendelte jelentősen túl magát lélegeztetőgépekből Magyarország. A Direkt szintén tavaly augusztusi cikkéből pedig az derült ki, hogy a magyar kormány dicsekedett a lélegeztetőgépek vásárlásával, mégis ők kötötték a legrosszabb üzletet Kínával az egész EU-ból.

Most a Direkt36 arról is írt kutatásaik alapján, hogy a készülékekre kötött szerződések is rendkívül előnytelenek voltak: a magyaroknak előre kellett fizetni, és lemondtunk a reklamáció jogáról is, a karbantartás kérdése sem került szóba. Az eladók sokszor csak a kínai repterekig szállították a gépeket, és csak pár napig fogadtak volna be reklamációt, ami nyilván irreális körülményeket teremtett.

A lapnak kórházi és lélegeztetőgépekkel foglalkozó források arról beszéltek, hogy a „kórházakba 2020 novembere óta kiszállított több mint 3000 kínai lélegeztetőgépből sok még ma is a kórházak raktáraiban áll. Ha valamelyik készülék meghibásodik, sokszor meg sem javíttatják, hanem csak elővesznek egy másikat a készletből”.

Gondot okozott az is, hogy üzembehelyező és karbantartó céget találjanak itthon a gépek mellé: a hazai szakemberek nem ismerték a kínai modelleket, emellett problémás volt az alkatrész-utánpótlás is, és sokszor a csatlakozók sem voltak kompatibilisek a magyar kórházakban lévőkkel. Emiatt például tavaly decemberben a Dél-pesti Centrumkórházban még a készülékek üzembe helyezésével sem boldogultak. Egy dunántúli kórházban pedig több lélegeztetőgép a hálózatra csatlakoztatás pillanatában füstölni kezdett. Ez az egyik leggyakrabban használt, VG70-es típus volt, melynek kínai gyártója 2020 óta három sürgős biztonsági figyelmeztetést is kiadott a saját terméke szoftverhibái vagy hibás kezelési útmutatója miatt, de ezek csak nyugat-európai egészségügyi hatóságok honlapjain olvashatók.

A lap igyekezett volna megkérdezni az OGYÉI-t is, de három hónapnyi gondolkodás után végül elutasították a közérdekű adatigénylést, mivel szerintük az „élethez és egészséghez való jogot” csorbítaná, így végül semmilyen információt nem közöltek a lélegeztetőgépekről. A Külügyminisztérium korábban rendre azzal védte meg a beszerzéseket, hogy elképesztő verseny volt a lélegeztetőgépek piacán, és nem lehetett piaci árakról és körülményekről beszélni, de Magyarország ebben a versenyben helytállt.