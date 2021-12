M1: A kormánynak köszönhetjük, hogy idén áldott volt a karácsony

A Magyar Hang szerkesztőinek tartozunk hálával, amiért kiszúrták és Youtube-csatornájukra feltöltötték az M1 legendás külpolitikai kommentátora, Bende Balázs ünnepi monológját arról, hogy aktuálisan miért is érdemes, illendő, illetve ajánlott hálásnak lennünk a magyar kormánynak. Erős audio- és vizuális élmény, de azért legyen meg írásban is:

„Több országban a többszörösére emelkedett a rezsiárak és a benzinárak. Van, ahol dönteni kell, ajándék és ünnepi vacsora lesz, vagy fűtés karácsonykor. Magyarország előrelátó volt, a kormány 15 évre bebiztosította az ország energiaellátását. 2013-ban befagyasztotta a rezsiárakat, és nemrég átmenetileg az üzemanyagárakat is, ezért nekünk áldott, békés, gondtalan ünnepünk lehet.”

A teljes műsort is érdemes megtekinteni, abban olyasmikről is szó esik, minthogy Brüsszel eltörölné a karácsonyt is.



Bende Balázs korábban sem titkolta elkötelezettségét. Egy 2019-es szerkesztőségi ülésről kiszivárgott felvételen világosan artikulálta elvárásait beosztottjai felé, és többek közt azzal húzta alá mindezt, hogy „ebben az intézményben nem az ellenzéki összefogást támogatják.”

Idén októberben a Világ című műsorban arról beszélt, hogy „a jövő évi választáson biztosíthatjuk, hogy ne kerüljön olyan pártok kezébe a kormányzás, akik gyűlölnek mindent, ami magyar és keresztény, és inkább, akár bosszúból is, bevándorló országgá változtatnák hazánkat.”

A közmédia teljes intézményrendszere 130 milliárd forintos költségvetéssel vághat neki a választási évnek.