Nehéz megérteni, miért érdekel mindenkit ennyire ez a sztori, de tény, hogy hetek óta mindenki egy egykori szépségkirálynő és egy menő autókkal járó, dizájnermackóban feszítő rapper szerelméről beszél. Arról, hogy ki ez a két ember, és mi ez az egész szakítós-szerelmes sztori körülöttük, itt lehet tájékozódni.

Bár hivatalosan csak nemrég jöttek össze, és hangsúlyozták, kerülni szeretnék a nyilvánosságot, a 24.hu beszámolója szerint hosszasan beszéltek kapcsolatukról a Story magazinnak.

A „Ne bántsatok!” című interjúban nem hangzik el semmi új, Kulcsár Edina és G.w.M (ezt ő maga - igazi lázadóként - úgy ejti, hogy dzsívíem), polgári nevén Varga Márk is csak hangsúlyozza, hogy már amúgy is szakításban voltak korábbi párjukkal, és amit egymás iránt éreznek, igazi szerelem. Ismét elmondják, hogy az egész csak munkakapcsolatnak indult, és hogy Kulcsár volt párja, a Csuti néven ismert férfi mutatta be őket egymásnak. Amikor összejöttek, már mindkettejük házassága menthetetlenül rossz volt, nem volt megcsalás, egyebek.

A jövőre nézve: szeretnének közös otthont, ahol majd mozaikcsaládként élhetnek. Kulcsár még nem találkozott a rapper gyerekeivel, de dzsívíem már látta a nemrégiben énekesnőként bemutatkozó influenszer két gyerekét. Van már közös daluk is, ami jelenleg egy asztal fiókjában pihen, ugyanis attól tartanak, ha most kiadnák, az csak olaj lenne a tűzre, márpedig az emberek most csak azért bántják őket, mert szerelmesek.