Nem a jogállamiság, a gyermekvédelmi törvény az Európai Bíróság problémája, mondta Varga Judit, majd eliszkolt a Kormányinfóról

Varga Judit igazságügyi miniszter a szerdai kormányinfón reagált az Európai Bíróság döntésére, vagyis hogy jogszerűen fogadták el a feltételességi mechanizmust, ami alapján jogállamisági gondok esetén el lehet vonni támogatási pénzeket a kormányoktól, például a lengyel és a magyar kormánytól

Varga rövid beszédében annyiszor használta a gyermekvédelmi törvény kifejezést, amennyiszer csak tudta, azt az üzenetet igyekezett ugyanis sulykolni, hogy a gyermekvédelmi törvény miatt támadja Brüsszel Magyarországot. A miniszter szerint a bíróság politikai döntést hozott a gyermekvédelmi döntés miatt, ezzel pedig politikai szereplővé vált.

Varga szerint négy éve is hasonló volt a helyzet, akkor a migráció kérdésében volt vita az EU és a kormány között, most pedig az "LMBT-propagandával" és a gyerekek szexuális felvilágosításával kapcsolatban. 2018-ban népszavazás és választás döntötte el a vitát a miniszter értelmezése szerint, és ez most is így lesz, mert, mint mondta, a magyar emberek döntését Brüsszelnek is tiszteletben kell tartania.

Zárszóként Varga elmondta összefoglalva az üzenetét, hogy mindenki megértse: a gyermekvédelmi törvény a probléma, nem a jogállamiság. Ez volt az egyetlen mondat, amelyben a jogállamiság szót kiejtette, ez előtt egy szóval sem utalt arra, hogy miről is szól valójában az Európai Bíróság döntése. Utána pedig elviharzott, kérdéseket a jelenlévő újságírók nem tehettek föl.

Miután Varga elviharzott, Gulyás Gergely reagált a döntéssel kapcsolatos és egyéb kérdésekre. Szerinte a döntés azt a politikai akaratot jelzi, hogy az EU a jogállamiság címszavával befolyásolhassa a tagállamok belpolitikai folyamatait. Mint mondta, annak, hogy két férfi házasodhat, vagy sem, az nem jogállamisági kérdés, ahogy a gyermekvédelemhez, a büntetőjoghoz és a családpolitikához sincs köze. A bírói függetlenség kérdése más lenne, de Gulyás arra utalt, hogy ezzel nincs probléma Magyarországon. Attól sem tart, hogy a jogállamisági mechanizmust alkalmaznák Magyarországgal szemben, mert a bírói döntés értelmében alkalmazható rendelet csak azokra a jogállamisági kérdésekre vonatkoznak, amelyek közvetlenül az uniós pénzek elköltésével vannak összefüggésben. És mint mondta, Magyarországon az uniós pénzek elköltését eddig is szigorúan ellenőrizték, így ezzel nem lesz probléma.