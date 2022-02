Navalnij: A szenilis tolvajoknak már nem elég a propaganda, vért akarnak

Alekszej Navalnij bizonyítékot tanulmányoz vádlotti üvegkalickájából a moszkvai bíróságon 2021 februárban. Fotó: -/AFP

„Megnéztem tegnap a nemzetbiztonsági tanács ülését, a tolvajok és vén trotlik gyűlését. Úgy láttam, hogy minden egy tagjuk korrupciója után nyomozott már a Korrupcióellenes Alapítványunk” - kezdi Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus a helyzetértékelését, amit Twitter-csatornáján oroszul és angolul is közöltek. Navalnij 2,5 éves börtönbüntetését tölti, de éppen zajlik egy másik pere is, ami miatt további tíz évet kaphat.

„És arra az ugyanilyen gyűlésre gondoltam, ahol hasonló figurák arról döntöttek, miközben geopolitikusoknak képzelték magukat a nagy sakkasztalnál, hogy szovjet csapatokat küldenek Afganisztánba. Az eredmény több százezer áldozat, és olyan következmények, amikből se mi, se Afganisztán nem épült fel azóta sem” - írja Navalnij Twitter-oldala.

Navalnij szerint ugyanakkor a szovjet vezetők még hittek valami kétarcú ideológiában, Putyin embereinek viszont már ideológiájuk sincs, csak hazudnak. Már arra sem ügyelnek, hogy a háború indoka valamennyire hiteles legyen.

Navalnij szerint mind az akkori szovjeteknek, mint a mostani vezetőknek egy dologra van szükségük: elterelni az orosz nép figyelmét a valódi problémákról - a gazdaság helyzetéről, az áremelkedésekről, az országban uralkodó törvénytelenségről - és birodalmi hisztériát kelteni helyettük.

„Mikor néztetek legutóbb állami csatornát?” - kérdezi követői Navalnij. „Én most csak azt nézhetek, és biztosíthatok mindenkit, egyáltalán nem szólnak a hírek Oroszországról. Csakis Ukrajnáról, Amerikáról és Európáról van szó.”

De a propaganda már nem elég a szenilis tolvajoknak, vért akarnak, tankokat tologatnak a térképen

- értékel Navalnij.

Szerinte Puytin teljesen őrült beszédet mondott hétfőn, amivel kapcsolatban az a hasonlat tetszett neki a legjobban, hogy “olyan, mint amikor a nagyapám berúg a családi ünnepségen, és mindenkit azzal idegesít, hogy elmondja, szerinte hogyan működik a világpolitika.” Navalnij szerint ez vicces lenne, ha a részeg nagypapa nem országot vezetne, aminek ráadásul atomfegyverei is vannak.

„Cseréljük ki Ukrajnát a beszédében Kazahsztánra, Fehéroroszországra, a Balti országokra, Azerbajdzsánra, Üzbegisztánra vagy akár Finnországra. És gondoljuk bele, hova vezet a szenilis nagypapa geopolitikai gondolkodása.”

1979-ban mindenkinek nagyon rosszul végződött ez, és most is rosszul fog, Navalnij szerint - Afganisztánt akkor tönkretették, de a Szovjetunió is halálos sebet kapott.

„Putyinnak köszönhetően több száz ukrán és orosz civil halhat most meg, a jövőben pedig akár tízezrek is. Nem fogja hagyni, hogy Ukrajna fejlődjön, a mocsárba fogja rángatni, de Oroszország is meg fogja fizetni ugyanezt az árat.”

Putyin és a szenilis tolvajok az orosz nép ellenségei, ők fenyegetik Oroszországot, nem Ukrajna és a nyugat, a Kreml miatt vagy szegényebb, nem Washington miatt - üzeni követőinek.

Navalnij szerint az Oroszországért való harc azt jelenti, hogy Putyint és a kleptokratákat el kell távolítani a hatalomból.