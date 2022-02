Nyoma sincs a kormány covid-tanulmányának, amit Gulyás szerint másfél hónapja nyilvánosságra hoztak

„Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés” - válaszolta Orbán Viktor tavaly júniusban, amikor arról érdeklődtünk a kormányinfón, hogy miért haltak meg sokkal többen Magyarországon koronavírusban, mint a sokáig mintaként hivatkozott Ausztriában. A miniszterelnök komplett elemzést rendelt a témában:

„Az Akadémia elnökével is beszéltem róla, és néhány kisebb tudóscsoporttal is beszéltem róla, és kértem őket, hogy készítsenek egy elemzést majd arról, hogy a reményeink szerint hamarosan lezáruló járvány után milyen álláspontot tudunk egészségügyi szempontból kialakítani, mi az oka annak, hogy a magyar társadalom láthatóan sérülékenyebb, mint mások, hogyan tudjuk ezt beépíteni a közeljövő döntéseibe. Mit kell másképen csinálni, mit kell jobban csinálni, mire kell inkább figyelni. Tehát egy ilyen poszt-COVID értékelést várok az Akadémiától is és a kormány egészségügyi tanácsadó testületeitől is.”

Gulyás Gergely miniszter a következő hónapokban rendre türelmet kért az ügyben, időnként odaszúrva a kérdés felelőseinek. Egy korábbi videónkban 4:11-től foglaltuk össze Gulyás válaszait a témában.

Orbán Viktortól decemberben kérdezhettünk ismét, akkor csak annyit válaszolt: „Most, hogy újabb hullámok vannak, ezeket állandóan újra kell írni.”

A múlt heti kormányinfón jött újabb fordulat az ügyben, amikor az RTL kérdésére Gulyás azt mondta:

„Azt hittem, azért szabadultam meg ezektől a kérdésektől, mert az Emmi, Kásler miniszter úr publikált egy ilyen jelentést. (...) Úgy tudom, hogy ez másfél hónapja megtörtént, azóta nem is kérdeztek, ebből gondolom, hogy ez volt az. (...) Ha nem, akkor állok rendelkezésre a következő kormányinfón.” Emailben kértük a Miniszterelnökséget, hogy ha valóban létezik a tanulmány, küldjék el, hol található. Érdeklődtünk az Emminél is, de egyik minisztériumtól sem kaptunk választ.

Gulyás Gergely Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Nehéz megtippelni, mire gondolhatott Gulyás. Egyetlen nyilvános tanulmányról tudni, amihez Kásler Miklósnak is köze volt, de az az oltások hatékonyságáról szól, és novemberben tették közzé.

Kásler január elején nyilatkozott a járványról az Inforádiónak. Az interjúban szóba került, hogy „a járvány lefolyását, illetve a végkifejletet rendkívüli mód befolyásolta nemcsak az életkor, hanem a társbetegségek jelenléte is”. Talán a kérdéses elemzésből idézett, amikor azt mondta:

„Erre vonatkozóan is van egy magyar kutatás, aminek az a végeredménye, hogy a diabétesz, a hipertónia, a szívelégtelenség, az infarktus, a krónikus tüdőbetegségek a fertőzési rátát nem befolyásolják lényegesen, de a halálozás rizikóját négyszeresére növelik. A diabétesz esetében különösen érdekes és furcsa egyúttal, hogy az időseknél ez a rizikó »csak« másfél-kétszeres, a fiatalabb korosztályok cukorbetegei esetében azonban akár 15-16-szoros is lehet.”

Kérdés, hogy ha valóban az Orbán által ígért tanulmány jutott erre a következtetésre, miért nem hozzák nyilvánosságra a részletes eredményeket.

Magyarországon már több mint 43 ezer covidos halottat tartanak nyilván, ami lakosságarányosan a második legmagasabb az Európai Unióban.