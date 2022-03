Donald Tusk szerint Boris Johnson megsérti az ukránokat azzal, hogy a harcukat a Brexit-szavazáshoz hasonlítja

Nem mindenki volt elragadtatva Boris Johnson szombati hasonlatától, melyben arról beszélt: a Brexit megmutatta, hogy a britek ugyanúgy szeretik a szabadságot, mint az oroszok ellen harcoló ukránok.

Donald Tusk és Boris Johnson az ENSZ-ben, 2019. szeptember 23-án. Fotó: DON EMMERT/AFP

Donald Tusk lengyel politikus, az Európai Tanács volt elnöke szerint Johnson kijelentése sértő az ukránokra nézve. Azzal kommentálta Twitteren a brit miniiszterelnök szavait, hogy „Még emlékszem Putyin és Trump lelkesedésére a referendum után. Boris, a szavaid megsérti az ukránokat, a briteket és a józan észt.”



Tusk korábban már többször kritizálta az oroszbarát EU-s politikusokat, és azt írta, a nyugatot „deputyinizálni” kell. Március 15-én az ellenzéki ünnepség vendége volt, ahol azt mondta, az ukránoknak most a demokráciáért fegyverrel kell harcolniuk, „a mi harcunk pedig” fegyver helyett szavazólappal folyik. Szerinte Európának és az ukrán népnek is nagyon fontos, hogy ki nyer április 3-án Magyarországon. (Via HVG)