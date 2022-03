4444-en kértek menedéket Magyarországon a háború kitörése óta

Az orosz-ukrán háború kezdete óta hétfő délig 4444-en kérelmezték menedékeskénti elismerésüket az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál történt regisztrációk alapján.

Az ENSZ szerint eddig több mint 300 ezren menekültek Magyarországra, mostanáig mégis civil szervezetek és önkéntesek biztosították ezeket a szolgáltatásokat a Keleti és a Nyugati pályaudvarokon, átfogó központi koordináció nélkül. A magyar hatóságok több mint három héttel a háború kirobbanása után hoztak létre állami tranzitvárót a BOK-csarnokban a menekültek számára. Itt sokkal jobbak a körülmények, mint a pályaudvarokon, ahol civilek fogadták és segítették az érkezőket állami koordináció nélkül. AZ új központba a civil szervezetek is átköltöztek, köztük a Migration Aid is, amiről éveken át Soros-szervezetként beszélt a kormány.

A Magyar Helsinki Bizottság összefoglalója szerint a magyar állampolgárok nem kérhetnek menedékes védelmet, hiszen ők Magyarországra hazatérnek és itt bármeddig tartózkodhatnak külön engedély nélkül. De a jelenlegi helyzetben az Ukrajnából menekülő magyar állampolgároknak is járnak azok a szolgáltatások, mint az ukrán állampolgároknak, akik védelmet kérnek. A menedékes státuszt az ukrán állampolgárok, az ő családtagjaik és az Ukrajnában elismert menekültek és családtagjaik kaphatják meg. Ha valaki menedékes státuszt kér, onnantól joga van az állam által biztosított ellátáshoz. Ez magában foglalja a szállást, az étkezést és az orvosi ellátást is. Akinek valaki más nyújt szállást, annak nem kell az állam által biztosított szálláshelyre mennie, de erről szólnia kell a hatóságnak erről amikor kéri a menedékes státuszt. Ebben az esetben a kérelmező kevesebb támogatást kap, de orvosi ellátásra így is jogosult.

Aki menedékes státuszt kap, bizonyos szakmákban most külön engedély nélkül is dolgozhat. A menedékesek a többi szakmában is most könnyebb feltételekkel kaphatnak munkavállalási engedélyt. A menedékeseknek, ha nincs hol lakniuk, az állam biztosít szállást. A menedékeseknek jár az egészségügyi ellátás és a gyerekeknek az oktatás is. A menedékes magyar személyi igazolványt is kap, ami különbözik a magyar állampolgárok személyi igazolványától. A menedékes státusz legfeljebb 3 évig érvényes.

A menedékeskénti elismerést kérők Budapesten, a Harmat utca 131. szám alatt található ügyfélszolgálati irodán a hét minden napján, munkaszüneti napokon is beadhatják kérelmüket. Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján a háborús területről érkezők egyre nagyobb számban keresik fel a főigazgatóság ügyfélszolgálatait. (via MTI)