Lezárt vécé és egy asztal fogadja a pályaudvarokra érkező menekülteket

Hétfőn reggel felszámolták a civil szervezetek és önkéntesek segítőpontjait a Keleti és a Nyugati pályaudvarokon, és a civilek helyett a kormány vette a kezébe az irányítást három héttel a háború kitörése után. A menekülteket most Kőbánya Kispesten leszállítják a vonatokról, ahonnan a katasztrófavédelem, az idegenrendészet és a rendőrség emberei buszokkal a BOK B csarnokába szállítják őket. Itt civil szervezetek segítenek a menekülteknek szállást, fuvart találni, vonatjegyet venni, de az adományok is ide futnak be.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne érkeznének menekültek a pályaudvarokra is. Egyrészt ide futnak be a menetrend szerinti járatok, tehát nem a menekültek számára indított külön vonatok, másrészt pedig egy BOK-ban dolgozó önkéntes forrásunk szerint sokan nem szállnak le Kőbányán, mert nem értik, hogy erre mi szükség van.

A pályaudvarokon lévő civilek felszámolása után viszont nem túl sok segítség vár az ideérkezőkre, több korábbi önkéntes tapasztalta azt, hogy családok bolyonganak a pályaudvarokon, mert nem világos, hova kell menniük.

Fotó: Halász Júlia

Péntek reggel mi is kilátogattunk a Keleti és a Nyugati Pályaudvarra. A Keletiben néhány menekült család várt vonatra, de a Kijevből érkező 8.20-as vonatról csak 1-2 ukrán menekült család szállt le. Az eddig rengeteg önkéntes helyett most a jegypénztárhoz vezető csarnokban áll három sárgamellényes egy asztal mögött, közülük egyiküknek egy tábla lóg a nyakában, amire több nyelven az van írva: Tolmács.

Fotó: Halász Júlia

Az ő feladatuk, hogy segítsenek jegyet venni a továbbutazóknak, vagy kitereljék őket a pályaudvar mellett álló BKK-s kék buszhoz, ami óránként indul a BOK-ba. A sárgamellényesek azt mondják, hogy jóval kevesebben érkeznek ide, mint korábban, de azért amikor befut egy-egy vonat, és mindenkinek jegyet kell venni, akkor kevés az egy tolmács.

A kijevi vonat viszont valamiért nem a segítő asztalhoz közelebb eső peronra fut be, ahonnan könnyen el lehet találni a tolmácshoz és a BOK-ba induló buszhoz, hanem a 9. vágányra, ami pont a pályaudvar túloldala. Innen viszont jóformán maguknak kell eltalálniuk a menekülteknek a sárgamellényesekhez, mert kitáblázva nem nagyon van, hogy merre lehet eltalálni a buszokhoz vagy a segítőkhöz.

Fotó: Halász Júlia

A kijevi vonat érkezésekor azonban felsorakozott öt egyenruhás a Rendvédelmi Technikumból, akikről azt feltételeztük, hogy majd ők igazítják el a segítő asztalhoz a menekülteket. Ehelyett azonban csak végigsétáltak a peronon a tanácstalanul álldogáló menekült családok mellett, és csak akkor adtak útbaigazítást, ha valaki konkrétan segítséget kért tőlük.

Fotó: Halász Júlia

Szintén érthetetlen, hogy a korábban kihelyezett mobilvécék mindegyike le van zárva, így a menekülteknek marad a fizetős vécé.

Fotó: Halász Júlia

A felújított Nyugati pályaudvaron már valamivel jobb a helyzet, minden vágány előtti kivetítőn rajta van, hogy merre található a segítők asztala. Ott három sárgamellényes várja a menekülteket, tolmács éppen nem volt közöttük, de egyikük beszélt angolul és oroszul is. Azt mondják, van hogy szinte senki sem jön, aztán egyszerre többen, őket a BOK-ba induló buszhoz vagy a jegypénztárhoz terelik.

A BOK-ban dolgozó önkéntes forrásaink szerint most a csarnokban sincs sok menekült, sokkal kevesebben érkeznek, mint eddig. Szerintük két hullám között vagyunk.