Az oroszok szerint már meg is semmisítették Ukrajna legújabb légvédelmi rakétáit

Az oroszok állításuk szerint megsemmisítettek négy S-300-as légvédelmi rakétarendszert Ukrajnában. Szlovákia a múlt héten adta át Ukrajnának az összes S-300-as légvédelmi rendszerét, ami az eddigi tán legjelentősebb segítség volt az ukrán légvédelemnek, mivel ezek a légelhárító rendszerek a vállról indítható rakétákkal szemben akár a ballisztikus rakétákkal szemben is védelmet nyújthatnak.

Update 13:38: Eduard Heger szlovák miniszterelnök "hoaxnak" minősítette az orosz védelmi minisztérium állítását.

S-300-asok a II. Ural Fegyverkiállításon Nyizsnij Tagilban. Fotó: Korobeinikov Dmitry

Az orosz hadvezetés hétfőn azt állította, hogy négyet már meg is semmisítettek azok közül az S-300-asok közül, amiket "egy európai ország adott" Ukrajnának. Az S-300-asok állításuk szerint a közép-ukrajnai Dnipro egyik katonai raktárában voltak álcázva, a Fekete-tengerről lőttek ki rájuk Kalibr cirkálórakétákat. Az oroszok állítását ukrán források nem erősítették meg, függetlenül pedig képtelenség megerősíteni azok hitelességét. Tény azonban, hogy Dniprót hétfőn rakétatámadás érte. A megye kormányzója, Valentin Reznicsenko a BBC szerint azt mondta, hogy a repülőteret és a környező infrastuktúrát érte rakétatámadás.

Arról azonban nem tett említést, hogy a támadásban hadfelszerelés is megsemmisült volna. Arról se volt korábban hír, hogy a szlovákok által átadott S-300-asok hova érkeztek Ukrajnába - ezt az ukránok nyilván nem is kívánták kommunikálni, mivel ezek a rendszerek egyértelműen kiemelt célpontjai lehetnek az orosz támadásoknak.

Ezt az ukrán S-300-ast állításuk szerint még március végén, Harkiv megyében semmisítették meg az oroszok. A képkockát az orosz védelmi minisztérium egyik videójából vágták ki. Fotó: Sputnik via AFP

Ugyanakkor Dnipro városa az ukrán hadsereg egyik legfontosabb ellátóbázisa, egyben az orosz hadsereg következő offenzívájának egyik lehetséges célpontja is. A város egyelőre viszonylag messze, úgy száz kilométernyire van a legközelebbi, Zaporizzsja alatt húzódó frontszakasztól, és csaknem háromszáz kilométerre a keleti arcvonaltól, ahonnan az újabb orosz offenzívát várják. (Via BBC, The Guardian)