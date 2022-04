„Bencsik Gábor is beállt abba a baloldali sorba, melynek tagjai rendszeresen, alaptalanul vádolják a közmédiát”

Névtelen szerző reagált hosszan a Hirado.hu hasábjain a jobboldali közíróként számon tartott Bencsik Gábor kritikus megjegyzéseire. Mint arról beszámoltunk, a Magyar Krónika című kiadvány atyja a közösségi oldalán arról elmélkedett, hogy Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a választási kampányban mindössze 5 percet kapott a közmédiától, bukása után viszont máris meghívták Lánczi Tamás 48 perc című műsorába.

„Egyszerűen képtelenség, hogy ellenzéki politikusok gyakorlatilag a lábukat nem tehetik be oda, a hírmagyarázók és kommentátorok kizárólag a kormánypártok oldaláról érkeznek, a hírműsorokban hírként olvasnak föl hosszú kormánypárti publicisztikákat, miközben az ellenzéki vélemények legtöbbször a kormánypárti cáfolatokba csomagolva jelennek meg” – írta, mondván, „a magyar közszolgálati televízió politikai elfogultsága tarthatatlan”. Sőt hozzátette ezt is: „A közszolgálati magyar televízió az ország ellenzéki felének is a televíziója, az ő adójukból is működik, ideje elkezdenie aszerint is viselkedni.”

Aki esetleg azt gondolta volna, hogy Bencsik Gábor – aki amúgy rendszeresen elő szokott állni a hivatalos propagandaüzenetekben foglaltaktól többé-kevésbé eltérő véleményekkel – kritikája egyfajta központi irányváltást jelezhet előre, az hatalmasat tévedett. Azóta ugyanis a Hirado.hu alaposan leszedte róla a keresztvizet a „Bencsiket is utolérte a baloldali hisztéria” című cikkében.

A terjedelmes írásból többek közt kiderült, hogy Bencsik Gábor

az egykoron Soros György egyik alapítványának dolgozó, jelenleg pedig egy jórészt kulturális megfontolásokból vásárolt hirdetésekből fenntartott, legfeljebb ezres nagyságrendben elérhető havilap főmunkatársaként dolgozik;

által főszerkesztett Magyar Krónika működése során kulturális tevékenysége miatt évente több tízmillió forintos nagyságrendben kapott támogatást az államtól, és a kiadó állítása szerint kétezer előfizetője is volt, de nagy kérdés, hogy a pénzek mire mehettek el, mert 2019-ben már a lap megszűnése fenyegetett, ezért Bencsik levélben kért pénzt az olvasóktól;

vezetése alatt kialakult állapotra jellemző, hogy a Magyar Krónika annak ellenére nem került be a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány portfoliójába, hogy ezt kifejezetten szerette volna elérni;

az egykori SZDSZ-holdudvarhoz tartozó szerzőknek is szerepet szánt a konzervatívnak mondott havilapban;

a kommunista pártállami háttérrel működő Magyar Újságírók Országos Szövetsége főtitkára volt 1989 és 1997 között;

a diktatúrában tíz éven keresztül az akkor még pártkiadványnak számító Nők Lapjának dolgozott;

Horn Gyula kormányának idején a Nyugdíjpénztárak Országos Szövetsége elnökének is megválasztották;

álláspontja újságírói pályafutása alatt a saját érdekeinek megfelelően többször is változott.

És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy nem tűnt fel neki: a 48 perc című műsornak több az ellenzéki oldalhoz köthető politológus, egykori politikus vagy éppen a szocialisták négy kormányfője alatt is dolgozó Szili Katalin is vendége volt!