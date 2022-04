A jobbos Bencsik Gábor szerint az M1 politikai elfogultsága tarthatatlan

„Akkor most, a számomra is örvendetes negyedik kétharmad után veszek egy nagy levegőt, és kimondom azt, amit a jobboldalon is mindenki tud: a magyar közszolgálati televízió politikai elfogultsága tarthatatlan” - írja a Facebookon Bencsik Gábor, az erősen jobbos Magyar Demokrata újságírója.



Majd így folytatta:

„Egyszerűen képtelenség, hogy ellenzéki politikusok gyakorlatilag a lábukat nem tehetik be oda, a hírmagyarázók és kommentátorok kizárólag a kormánypártok oldaláról érkeznek, a hírműsorokban hírként olvasnak föl hosszú kormánypárti publicisztikákat, miközben az ellenzéki vélemények legtöbbször a kormánypárti cáfolatokba csomagolva jelennek meg.”



Bencsiknél az húzta ki a biztosítékot, hogy a választás előtt Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje mindössze öt perc szereplést kapott a közmédiában, most viszont, amikor már nincs tétje, meghívták Lánczi Tamás 48 perces műsorába.

„A közszolgálati magyar televízió az ország ellenzéki felének is a televíziója, az ő adójukból is működik, ideje elkezdenie aszerint is viselkedni” - zárta Bencsik a posztját.