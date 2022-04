Szumiban is találtak megkínzott, kivégzett polgárokat

"Több mint száz civilt gyilkoltak meg" - jelentette be csütörtökön Dmitro Zsivickij, a megye katonai közigazgatásának vezetője, aki szerint a polgári áldozatok száma nem végleges, mert "sajnálatos módon minden nap újabb holttesteket találnak, hátrakötözött kézzel, testükön kínzások nyomával, fejlövéssel. Szörnyű dolgok ezek".

Tájékoztatása szerint Szumi térségében, amit a háború első napjaiban szálltak meg az oroszok, hogy innen keleti irányba haladva biztosítsák az utánpótlási útvonalakat a Kijevet ostromló csapatoknak, majd a művelet elakadása után április első napjaiban feladtak, még mindig sok eltüntet keresnek. "Vannak, akik fogságban vannak, a kiszabadításukért tárgyalásokat folytatunk. És vannak, akiknek semmit se tudunk a sorsáról" - mondta Zsivickij, hozzátéve, hogy az utakon és erdei ösvényeken sok szétlőtt kocsit találtak, de még nem tudják, hogy az azokban utazók sorsa mi lett.

"Sok sérült van a kórházakban, környező régiók kórházaiban is. Sokak szenvednek súlyos pszichológiai traumától a megszállás túlélői közül, azok közül, akiknek a településén ellenséges járművek ezrei hajtottak át. A megszállók lőttek mindenre, tankokkal, gépfegyverekkel, gránátvetőkkel lőttek a polgárokra, öregekre és gyerekekre. A mieink mocsarakban, gabonasilókban, bujkáltak. Az oroszok terrort és horrort szabadítottak a megyénkre" - mondta Zsivickij.

A helyi közigazgatás előzetes számításai szerint 10 milliárd hrivnyát (120 milliárd forintot) is meghaladja a kár, amit az orosz megszállók a megye infrastruktúrájában okoztak. "Az elmaradt haszon, a kieső adóbevételek, a megszünt vállalkozások, vagyis a teljes gazdasági kár felbecsülhetetlen" - mondta Zsivickij, aki arról is tájékoztatott, hogy negyedmilliárd hrivnyát (3 milliárd forintot) már kiutaltak a legnagyobb károkat szenvedett települések, Ahtirka, Trosztyanec, Boromlja, Krasznopilja, illetve a konotopi járásá helyreállítására. (Via Ukrajinszka Pravda)