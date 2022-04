Kína visszautasítja az amerikai felhívást, hogy járjon közben Oroszországnál a háború befejezéséért

A kínai külügyminisztérium visszautasította azt az amerikai felhívást, hogy az Oroszországgal ápolt „különleges viszonyára” támaszkodva járjon közben az Ukrajna elleni orosz támadások befejezése érdekében.

Csao Li-csien kínai külügyi szóvivő sajtótájékoztatón elmondta: a kínai fél mindenféle, Kínával szembeni alaptalan vádaskodást és gyanúsítgatást ellenez, és ellenáll a nyomásgyakorlás minden formájának.

A szóvivő Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter szerdán, a washingtoni székhelyű Atlanti Tanácsban elmondott beszédére reagált. Yellen többek között arra figyelmeztette Pekinget: a jövőben nem várhatja el a nemzetközi közösségtől, hogy figyelembe vegye a szuverenitás és a területi egység tiszteletben tartását illető felhívásait, ha most, a jelen helyzetben „nem tartja tiszteletben ezeket az elveket”. Az amerikai pénzügyminiszter továbbá azt is kilátásba helyezte, hogy a világ Kínával kapcsolatos hozzáállására hatással lehet, hogy Kína hogyan reagál az Oroszországgal szembeni, hathatós lépéseket sürgető felhívásokra.

A kínai külügyminisztérium szóvivője szerint Kína már eddig is számottevő lépéseket tett a válság enyhítésére és a béke helyreállítására. „Kína építő szerepet tölt be Ukrajna kérdését illetően” – mondta. Kína továbbra is azon az állásponton van, hogy minden ország szuverenitását és területi egységét tiszteletben kell tartani, és meg kell védeni, „Ukrajna szuverenitását és biztonságát is meg kellene őrizni, miközben tiszteletben kellene tartani Oroszország jogos biztonsági aggályait is”.

Kína tartózkodik attól, hogy inváziónak minősítse az orosz agressziót, és többször felszólalt az Oroszország elleni nyugati szankciók ellen, a béketárgyalások előmozdítását szorgalmazva a helyzet megoldására. „Az idő majd igazolja, hogy Kína a történelem jó oldalán áll” – mondta Csao Li-csien külügyi szóvivő. (MTI)