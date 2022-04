Úgy látszik, az EU képes lesz egységesen fellépni az óriás techcégekkel szemben

„Az Európai Bizottság nem kevesebbre tör a digitális szolgáltatások szabályozásával, mint hogy megóvja a demokráciát, a szabadságjogokat és a szabad versengő piacot a techcégek túlhatalmától. Vestagerék álma pedig az, hogy a csomagjuk olyan globális standraddá váljon ebben, amilyen a GDPR szabályozás lett az adatkezelésben" - írtuk 2020 decemberében, amikor az Európai Bizottság előállt az internet gyökeres újraszabályozását ígérő törvényjavaslataival.

Két évvel később, a civil szférával, EU tagállamokkal és big tech cégekkel folytatott herce-hurca után pedig úgy látszik, a digitális piaci viszonyok egyensúlyozását szolgáló Digital Market Act (DMA) - azaz a digitális piacokról szóló jogszabálytervezet -, valamint a hétköznapi életet egyre inkább meghatározó techcégek hatalmát kontrolláló Digital Sercives Act (DSA) - digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálytervezet -, végre életbe léphet.

Az Európai Tanács és az Európai Parlament megállapodott a DSA és a DMA jogszabálytervezetekkel kapcsolatban. Az AP hírügynökség szerint bár még néhány hivatalos lépés hátra van, a tervezet élesítése már nem jelenthet politikai problémát. A tervezet elfogadásával 27 ország digitális szabálykönyvét vizsgálják majd felül, valamint szimbolikus győzelmet jelenthet az EU számára, hogy világelsőként tudnak fellépni az olyan digitális nagyvállalatok hatalmának terjeszkedése ellen, mint a Facebook, a Google vagy az Amazon.

„A DSA érvénybelépésével véget vetünk annak a korszaknak, amikor az online platformok azt mondhatják [gyakorlatilag bármilyen politikai, társadalmi történésre], hogy <túl nagyok vagyunk ahhoz, hogy ilyenekkel törődjünk>" . mondta Thierry Breton, az EU Belsőpiaci Biztosa.

Thierry Breton, az EU Belsőpiaci Biztosa Fotó: JOHN THYS/AFP

Arról, hogy a tervezet célja konkrétan mi is, két éve részletesen írtunk, azóta azonban - főleg az ukrán-orosz háború kitörése miatt - egyéb módosítások is bekerültek a csomagba. A háború kitörése arra késztette a DSA-n dolgozó tisztségviselőket, hogy olyan konkrét stratégiát dolgozzanak ki a digitális médiaplatformokon terjedő dezinformáció ellen, ami lehetővé teszi az EU aktív beavatkozását. Így került be a szövegbe a Crisis mechanism, azaz a Válság mechanizmus.