A megszokotthoz képest sokkal józanabb és elmarasztalóbb hangvételű értékelés hangzott el az orosz közmédiában az ország katonai szerepvállalásáról Ukrajnában, írja a Newsweek. Mihail Hogyarjonok egykori tiszt, jelenlegi védelmi elemző volt az orosz állami tévé beszélgetős műsorának vendége, és olyan dolgokat is szóba hozott, amikről ott ritkán hallani.

Hogyarjonok a négy és fél perces hozzászólásában azzal kezdi, hogy az ukrán hadsereg igenis képes mobilizálni és fegyverrel felszerelni magát, nem érdemes az ezzel kapcsolatos tévképzetekre és hamis információkra hagyatkozni. Ráadásul az európai segítségnek is meglesz a hatása, ezért az egymillió felfegyverzett ukrán katona az a realitás, amivel szembe kell nézniük, így az oroszoknak azzal kell számolniuk, hogy a helyzet a közeljövőben csak rosszabb lesz számukra.

Hogyarjonok azzal az orosz politikai elemzők körében felkapott nézettel sem ért egyet, hogy a profi, szerződéses katonák tesznek ütőképessé egy hadsereget, szerinte fontosabb, hogy a katonák képesek-e feláldozni magukat a hazájukért, és ez megvan Ukrajnában, készek harcolni akár az utolsó emberükig is.

Az elemzővel vitatkozni is próbál a beszélgetést vezető nő, de Hogyarjonok tántoríthatatlan: még arra is kitér, hogy már a marxizmus-leninizmus klasszikusainak is igazuk volt abban, hogy egy csatát végül a katonák morálja döntheti el: azok, akik képesek vérüket ontani azért, amiért harcolnak. És pont ez a helyzet most az ukránok esetében.

Hogyarjonok a NATO esetében is realizmusra szólított fel: szerinte stratégiai szempontból nem lenne szabad részt venni Finnország irányába néző rakétákkal a kardcsörgetésbe, hiszen a katonai-politikai helyzetük legfőbb nehézsége, hogy bizonyos értelemben teljes geopolitikai elszigeteltségben vannak, és hogy - bármennyire is nem szívesen ismerik be - gyakorlatilag az egész világ ellenük van. És ebből a helyzetből kell kijutniuk valahogy.