2024-től minden okostelefonnak egységes töltőcsatlakozóval kell rendelkeznie az EU-ban

Az Európai Unió egy új, ideiglenes megállapodás értelmében előírja, hogy 2024 őszére minden új, a határain belül értékesített okostelefonnak és táblagépnek egységes, USB-C típusú töltőcsatlakozóval kell rendelkeznie, 2026-ra pedig a laptopoknak is.

USB-kábelek Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Az Európai Parlament és az Európai Tanács kedden állapodott meg a jogszabályról, a lépés célja, hogy „fenntarthatóbbá tegyék a termékeket az EU-ban, csökkentsék az elektronikai hulladék mennyiségét, és megkönnyítsék a fogyasztók életét”. Az okostelefonok mellett a törvény, amelyet még hivatalosan is jóvá kell hagyni, vonatkozik majd az e-olvasókra, hordozható hangszórókra és egy sor más kis elektronikai eszközre.



Így az Apple-t is arra kényszerítik, hogy az univerzális csatlakozóval gyártsa a termékeit. Bár legújabb iPadjeik és néhány korábbi generációs MacBook laptopja is USB-C töltős, az iPhone-okon és a fülhallgatók töltőtokjain a saját fejlesztésű Lightning-csatlakozót használták. A laptopok esetében az Apple nemrég visszahozta a saját fejlesztésű mágneses töltőjét a MacBook Próhoz, és ugyanezt tervezik a vékonyabb MacBook Air laptopoknál is.

Az Apple kedd este nem reagált a hírre, ám amikor a törvényt korábban már javasolták az EU-ban, a vállalat azt közölte, szerintük egy egyetlen csatlakozótípust előíró szabályozás „inkább megfojtja, mint ösztönzi az innovációt, ami viszont kárt okoz a fogyasztóknak Európában és világszerte”. (Washington Post)