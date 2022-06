Kamu extasy tabletták terjednek Angliában a Brexit miatt

Az Egyesült Királyságban arra figyelmeztették a fesztiválozókat, hogy az MDMA-ként eladott tabletták fele hamisított. Kriminológusok és vegyészek szerint a tavalyi angliai fesztiválokon extasyként eladott tabletták közel fele nem azt tartalmazza, amit kellene.

Fotó: OLIVER BERG/dpa Picture-Alliance via AFP