A magyar biztos blokkolta a palesztinoknak szánt EU-s pénzek kifizetését

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden érkezett Rámalláhba, hogy a palesztin miniszterelnök mellett bejelentse: két év után az Európai Unió hamarosan megszünteti a palesztinoknak nyújtandó támogatások blokkolását, mert ahogy mondta, „már minden nehézség elhárult, és világos döntés született arról, hogy sor kerül a kifizetésre”. Az EU hétfőn döntött arról, hogy folytatja a Palesztin Hatóság támogatását. Például a palesztinai egészségügyi ellátás komolyan függ ezektől a támogatásoktól.

Ehhez képest Várhelyi Olivér, a szomszédságpolitikáért és a bővítésért felelős biztos még aznap bejelentette, hogy a Bizottság másodszorra is vizsgálja az ügyet. A magyar biztos hangsúlyozta, hogy továbbra sincs tolerancia az antiszemitizmussal, a gyűlöletkeltéssel szemben. A palesztinok támogatását Magyarországon kívül minden tagállam megszavazta. Várhelyi már tavaly is azért blokkolta a támogatásokat, mert szerinte változtatni kell néhány tankönyvön, ami ellen korábban izraeli szervezetek emeltek kifogást. Most is ezeket vizsgálná, pedig az EU megbízásából a német Georg Eckert Institute már átnézte őket, hogy megfelelnek-e az Unesco előírásainak.

Várhelyi Olivér és Szijjártó Péter együtt érkezik a Külügyek Tanácsának fejlesztéspolitikával foglalkozó ülésére Brüsszelben 2019-ben Fotó: KKM/Borsos Mátyás/MTI/MTVA

A magyar biztos lépésére az Európai Parlament elnöksége csalódottan reagált. „Emlékeztetnénk a biztos urat, hogy már létezik egy ilyen tanulmány, és arra ösztönözzük, hogy egy újabb finanszírozása helyett a pénzt inkább a palesztinai humanitárius szükségletekre fordítsa”.