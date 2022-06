Hétfőn még tagadták, kedden már precíziós csapásnak nevezték Moszkvában a bevásárlóközpont lebombázását

Ha valaki az elmúlt években figyelemmel követte az orosz hadsereg álal elkövetett háborús bűncselekmények moszkvai kommunikációját - legyen szó aleppói vagy mariupoli kórházak bombázásáról, óvóhelyként szolgáló épületek támadásáról, vagy mint legutóbb, egy bevásárlóközpont elleni rakétacsapásról -, azt nem érheti meglepetésként, milyen rugalmasan és önellentmondóan igyekeznek másra kenni a felelősséget.

Hétfőn még tagadták, kedden már precíziós csapásnak nevezték a kremencsuki bevásárlóközpont lerombolását. Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Kremencsuk városában hétfőn támadtak rakétával egy bevásárlóközpontot. A támadásban legalább 18-an életüket vesztették, 25-en kórházi ápolásra szorulnak. A mentőalakulatok még 21 eltűnt után kutatnak.

Kremencsuk fontos ipari és logisztikai központ, így még az is lehet, hogy valójában nem direkt a bevásárlóközpontot akarták eltalálni - az épülethez viszonylag közel egy nagy rendezőpályaudvar is van, ami fontos szerepet játszhat az ukrán hadsereg utánpótlásában. Ennek ellenére első zsigeri reakciójuk a tagadás volt. Hétfőn a Kreml "ukrán provokációnak" minősítette a történteket, vagyis lényegében azt állították, hogy az ukránok maguk robbantották fel a bevásárlóközpontot.

Egy napra rá már ott tartunk, hogy az orosz védelmi minisztérium szerint a bevásárlóközpont mellett "nyugati fegyvereket és lőszert tárolták", és ezek robbanása okozta a tüzet a bevásárlóközpontban. Az orosz védelmi minisztérium keddi tájékoztatása szerint "az orosz légierő nagy precíziós légi fegyverekkel" fegyverraktárokat támadot Kremencsukban, és "a nagy precíziós csapás eredményeként" el is találta azokat. Ezek robbanása "tüzet okozott egy üzemen kívüli bevásárlóközpontban" ami "az üzem" mellett volt. Hogy milyen üzem, az nem derült ki, előtte nem üzemről, hanem raktárról értekeztek.

Ugyanezt a jelenséget a mariupoli szülészeti klinika lebombázásakor is megfigyelhettük, ott az első moszkvai reakció az volt, hogy a támadást az ukránok megrendezték, az áldozatokat színészek játszották. Második lépésben közölték, hogy valójában a kórház nem is kórház volt, hanem az Azov ezred bázisa. Akkor a harmadik lépés az volt, hogy mivel a kórház kiképzőbázis volt, így valójában legitim katonai célpontnak minősült, ezért lebombázták. (Via The Guardian)