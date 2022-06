Bűzlő szemétarmageddon lett az egy cég alá terelt Pest megyei hulladékszállítás eredménye

Június közepére megszokott látvánnyá vált Pest megye településein, hogy a házak előtt akár hetekig halmokban áll a bezsákolt szelektív és/vagy zöldhulladék.

Gödöllő és Vác ugyanúgy érintett, mint a kis falvak, a Dunakanyartól a Börzsönyön át a Pesttől délre fekvő helységekig. Állítólag vannak helyek, ahol a kommunális szemét elszállítása is nehézkes, bár az még úgy-ahogy működik. A térség szolgáltatója, a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTKH) kapacitáshiányra hivatkozik és felvételt hirdet, emellett szíves türelmet és sűrű elnézést kér a lakosoktól.

Isaszeg Fotó: botost/444.hu

Azt, hogy hol mekkora mértékű a probléma és a csúszás, talán a cég sem tudná megmondani. A pótlásra dátumot már nem is közölnek, ezért még csak visszavinni sem tudják az emberek a szemetet addig, hogy ne az utcán éktelenkedjen. Így aztán süti a nap, veri az eső, pállik, erjed.



Ha a kóbor állatok, madarak nem is szaggatják ki, a lebomló zöld zsák előbb-utóbb megadja magát.

Akkor a szél is széthordja a szemetet és a bűzt. Ha nagysokára végre elviszi a DTKH, akkor is gyakran marad utána resztli vagy kifolyt lé, amit megint csak maga kénytelen eltakarítani az ember.

A rendszer és a kasszák kiürítése

Hetekig követtem a helyzet alakulását – előtte viszont érdemes kicsit visszamenni az időben. Ugyanis az, hogy a Pest megyei hulladékszállítás ismét összeomlás-közeli állapotba került, évek kártékony kormányzati intézkedéseinek köszönhető (és bizonyára nem csak ebben az országrészben álltak elő ezek a problémák).

Az állam először 2012-ben avatkozott be a hulladékszállításba, amikor a külföldi tulajdonú cégeket úgy próbálták visszaszorítani, hogy előírták: az önkormányzatoknak többségi tulajdonosnak kell lenniük ezekben. De akkor még az önkormányzatok joga volt megállapítani a közszolgáltatás árát. 2013-ban létrehozták a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t – népszerűbb nevén kukaholdingot –, valamint bevezették a rezsicsökkentést. Innentől az ármegállapítás joga átszállt az NHKV-ra, mely az akkori szinten rögtön élt is a befagyasztás eszközével.

Azóta a NHKV küldi a számlát az állampolgároknak és a cégeknek, a szemétdíj is hozzájuk fut be, aminek csak egy részét utalják tovább a szolgáltatást valójában végzőknek.

Mivel a szállítást továbbra is az önkormányzatoknak kellett megoldaniuk, sok helyen konzorciumok jöttek létre. Az egyik ilyen a Pest megye térségében 114 települést kiszolgáló Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft., melynek tulajdonosa az Északkelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás. Ez 2018 őszéig Gémesi György gödöllői polgármester vezetésével úgy-ahogy működött, ám októberre fizetésképtelenné vált, mert nem kapta meg a neki járó pénzt az NHKV-tól. Ekkor bejelentették, leállítják az ellátási körzetben a szemétszállítást. Végül Gémesi – akkori nyilatkozata szerint „látva a kialakult helyzetet, ismerve a politikai szándékokat” – lemondott a társulás elnöki posztjáról.

Gödöllő, június 22. Fotó: botost/444.hu

Ekkor a cég katasztrófavédelmi gyámság alá került, és hó végén újraindult a szemétszállítás. A katasztrófavédelem finanszírozta közvetlenül a régió hulladékgyűjtési és -szállítási költségeit. Az új elnök Fördős Attila volt váci fideszes polgármester lett.

Gémesi és a térség más ellenzéki önkormányzati képviselői szerint is szándékos kivéreztetésről volt szó. A gyámság két év múlva ért véget, amikor a DTKH bevásárolta magát a Zöld Hídba 49 százalékkal, és így most a DTKH–Zöld Híd konzorcium együtt szállítja el a 116 település szemetét. Elvileg. (A DTKH-hoz tartozik még közel száz Bács-Kiskun megyei település is, de azokról most nem lesz szó.)



„A legnagyobb probléma az, hogy a költségek brutálisan nőnek, az autók javíttatása, az emberek bére is, de az NHKV a rezsicsökkentés miatt ugyanazokkal az árakkal finanszíroz mindent, mint kilenc évvel ezelőtt. Ezért nincs tovább. Amortizálódnak az eszközök, nincs pótlás, adódóan a színvonal elkezdett zuhanni. Ez érezhető számos településen, sajnos nálunk is”

– mondja Kiss László, Vác alpolgármestere. És akkor még az üzemanyagárakról, az esetleges nyugdíjemelésről nem is beszéltünk.

Találgatás, kapacitáshiány, ígéretek

Így érkeztünk el ez év tavaszáig. Vannak települések, ahol már márciusban elkezdtek panaszkodni az emberek, máshol azt mondják, május vége felé kezdett látványosan romlani a szolgáltatás színvonala. Voltak, akik összetört kukákról panaszkodtak, mások arra, hogy régen meg lehetett beszélni a kukásokkal, hogy ha ballagás van, aznap másik időpontban menjenek, de ez most már fel sem merül. Ezt megelőzően is adódtak apróbb kimaradások, például ha egy autó épp elromlott, de egy-két napon belül mindig behozták ezt.

Az, hogy miért jutott az összeomlás szélére a DTKH, világos, de hogy végül is mi indította be a mostani dominót, nem lehet pontosan tudni.

Több forrásból is bérfeszültségről és a túlterheltség miatti tömeges felmondásokról hallottunk, de ezt a DTKH nem erősítette meg nekünk.

Ugyanakkor tény, hogy június 20-án arról küldtek levelet az önkormányzatoknak, hogy a cég által kezelt térséget és a szolgáltatási területeit „akut munkaerőhiány érte el”. Több munkakörre hirdettek felvételt, a felhívásukat több önkormányzat is megosztotta, nyilván a helyzet súlyossága miatt.

Sződliget, a június 22-ei állapotok azóta sem változtak sokat Fotó: botost/444.hu

Ha megnézzük a DTKH honlapján a hírek rovatot, kizárólag arról szóló értesítéseket találunk, hogy melyik településeken maradt el ismét a szállítás. Néhány hete még azt is kiírták, mikor várható pótlás, de egy ideje csak annyit közölnek, „kapacitás függvényében” történik a szállítás. Szigetmonostoron június 21-én már a kommunális hulladék egy részét sem tudták elvinni, ami nem túl biztató fejlemény.



Június 22-ei szemétszemlénken megnéztük, mi a helyzet a Sződliget–Vác– Veresegyház–Szada–Gödöllő–Isaszeg–Kistarcsa útvonalon. Messze a legrosszabb Isaszegen volt a helyzet, azt követte Sződliget és Gödöllő. Veresegyházon épp aznap vihették el azt a nem csekély mennyiséget, melynek a zöldhulladék része egy olvasónk fotói szerint május 30. óta, a szelektív pedig június 6. óta várt a sorára.

Vácon nem láttunk semmi rendkívülit, talán mivel nagyobb város, és volt korábban saját hulladékgyűjtő cége, jobban tudja érvényesíteni az érdekeit a vezetés. Ez viszont nem jelenti azt, hogy minden flottul menne. „Nekünk élő és szoros a kapcsolatunk a DTKH vezetőivel, az összes hibát, amit tapasztalunk, naponta továbbítom nekik, és ezeket javítják is” – mondta Kiss László.

A csúszás oka legtöbbször az, hogy egy járat hamarabb telik meg, mint amit a DTKH kalkulál, ezért Vácról el kell menni a Gödöllő melletti lerakóhoz leüríteni, majd vissza, és folytatni az adott járatnapot.

„Emiatt három-négy napot is tud csúszni az adott szállítás, mire mennyiségben utolérik magukat a kiesett fél nap miatt egy-egy extra kör, sérült autó, betegség vagy egyéb ok miatt” – mondja.

A lebomló zöld zsákok nem bírják sokáig a napsütést és a párát Fotó: botost/444.hu

Matkovich Ilona polgármesterrel elérték a két cégnél, hogy járatokat szervezzenek át Vác igényeire szabva, sokszor kértek és kaptak mentesítést hétvégéken, és nyitott a DTKH egy hulladékudvart is, hogy a lakosok ne a szelektív szigeteket használják illegális lerakónak. Ők javasolták a váci körzetszámú ügyfélszolgálati telefonvonalat is, mivel az alpolgármester szerint annak ellenére, hogy az önkormányzatoknak évek óta nincs köze a hulladékszállításhoz, az emberek mégis rajtuk kérik számon először, ha probléma van.



„Próbáljuk megértetni a lakosokkal, hogy a DTKH ugyanolyan közszolgáltató, mint az MVM, a Vízművek, a Tigáz, és hogy a kérdéseikkel, panaszukkal érdemesebb közvetlenül őket keresni.”

Az állam hitelezteti a szolgáltatást

Csakhogy Vác inkább a szabályt erősítő kivétel, mert például a majdnem ugyanannyi lakosú Gödöllőn a főbb útvonalak mentén is bőven voltak zsákok egymás hegyén-hátán. Probléma persze, hogy a DTKH pénztelen, de ezt súlyosbítja, hogy az NHKV nem fizet sem időben, sem eleget, emiatt folyamatosak a finanszírozási problémák.

Az NHKV eleve negyedévente számláz a fogyasztóknak, a befizetésre van 30 nap, így a szolgáltató a kukaholdingtól májusban lát először pénzt az addig elvégzett munkáért – gyakorlatilag az állam meghitelezteti velük a szolgáltatást.

Az NHKV – melynek felügyelő minisztere Palkovics László – 2016 óta nem adott le mérleget, és egyes becslések szerint 60 milliárdos veszteséget halmozott fel. Ráadásul sok esetben a szolgáltató olyan emberek szemetét is elviszi, akik nem jelentkeztek be költözés esetén az NHKV-hoz, vagy egyszerűen nem fizetnek, de ezt a szolgáltató nem tudja ellenőrizni. Egy korábban a hulladékgazdálkodás területén dolgozó forrásunk úgy fogalmazott, hogy

az NHKV vezetője, Vásárhelyi Tibor „egyáltalán nem ura a hivatalának: névként ott szerepel a cég élén, bejár dolgozni, de nem tud intézkedni abban, hogy kifizessék a DTKH-nak a szolgáltatás díját”.

Annyira alulfinanszírozott a cég, hogy Gödöllőn a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez nemhogy a kukát, még a zsákot sem tudják tovább ingyen biztosítani (hivatalosan eddig sem voltak kötelesek, de adtak). Ezért június 17-én módosítani kellett a közszolgáltatási szerződést, ennek értelmében a cégtől lehet venni szelektív kukát. Ezen a testületi ülésen Gémesi György beszélt a hulladékszállítás és -gazdálkodás „egyre jobban elharapódzó” problémáiról is a térségben. (Később Facebookon is írt a szemétkáoszról, posztjai alatt többen azzal fenyegetőztek, hogy az országgyűlési képviselőjük, Vécsey László háza elé ömlesztik a hetek óta halmozódó szemetet.)

Gödöllő Fotó: botost/444.hu

Az ülés összefoglalója szerint a polgármester azt mondta, a lakosság által befizetett díj a teljes költségeknek mindössze 40-45 százalékát fedezi. „A színvonal romlása nagyban köszönhető annak a tevékenységnek, amit a Vécsey László fideszes országgyűlési képviselő által támogatott Fördős Attila vezetése alatt folytatott a társulás. Tönkretettek egy jól működő, szakmailag korrekt szolgáltatást nyújtó céget. Most ismét előfordulhat, hogy a katasztrófavédelemnek kell beavatkoznia” – mondta Gémesi. (Bár tegyük hozzá, az emberhiánnyal ők sem tudnának mit kezdeni, hacsak nem a saját munkatársaikat delegálják a kukásautókra.)

Bárdy Péter alpolgármester úgy folytatta: „Most, amikor mindenkitől és mindentől megvéd minket kormány, attól nem véd meg, hogy elárasszon bennünket a szemét.” Miután a helyzet továbbra sem változott Gödöllőn, Gémesi június 29-én bejelentette, hogy 30-án rendkívüli testületi ülést tartanak, melyre meghívta Vécsey Lászlót, Agatics Rolandot, a DTKH vezetőjét, és ifj. Juhász Istvánt, Kistarcsa fideszes polgármesterét, aki jelenleg a Zöld Híd társulás elnöke. Egyikük sem jelent meg közfeladatok ellátására hivatkozva, bár Gémesi reggel 6 órai kezdést is felajánlott. A DTKH-t Feigl Ferenc, az ügyvezető helyettese képviselte, és azt ígérte, e hét végéig elviszik a felhalmozott zsákokat Gödöllőről.

Sződliget Fotó: botost/444.hu

Vannak önkormányzatok, amelyek ígéretet sem kapnak a szolgáltatótól, csak sablonválaszt. Sződligeten a június 10-ére kiírthoz képest a zöldhulladékot június 29-én szállították el – de csak három utcából, ami a település körülbelül tizede. A június 17-én esedékes szelektív hulladék most is az utcán áll. Juhász Béla polgármester azt mondja, számtalan alkalommal jelezték a problémát a DTKH-nak. Eszköze nem sok van. Az egyik, hogy arra buzdítja a helyi lakosokat,

tegyenek bejelentést a Pest megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztályán amiatt, hogy ez a közszolgáltatás, amit az NHKV köteles koordinálni, nem működik.

Másrészt legfeljebb annyit tud tenni, hogy nem írja alá a DTKH teljesítési igazolását. Pócsmegyeren is az utóbbi mellett döntöttek: abban az esetben, ha legalább havi 100 lakossági bejelentést kap a DTKH, az önkormányzat nem fizeti ki nekik azt a hónapot, de ez ördögi kör.



Ments meg minket a szemét bűzétől

A helyzet igazi vesztesei a városnál is kisebb települések Budapest agglomerációjában, de jócskán azon kívül is.

Isaszeg nyújtotta a legszomorúbb látványt az általunk bejárt települések közül, többen a nápolyi szemétmaffia idejét emlegették.

Isaszeg Fotó: botost/444.hu

Bár annyira nem pokoli a helyzet, kétségkívül szokatlan ennyi szemét az utcákon. Ott már a négy héttel ezelőtt kikészített zöldet sem vitték el, tehát utoljára hat hete volt szállítás, a váltott rendszerben utána következő szelektívé pedig öt hete. Többekkel beszélve kiderült, az emberek nagy része rendben tartja az udvarát, érthető, hogy frusztrálja őket, ha a házuk előtt hetekig áll a szemét. Egy férfi szerint nem is mindenhol van kint a házak összes elszállítatlan szemete. Akadt olyan is, aki megunta nézni a többhetes zsákkupacot, és maga lépett – a befizetett szemétdíjon túl a saját szabadidejében, saját benzinköltségén.



„Elvittem egy pesti hulladékudvarba a szelektívet, a zöldnek meg csinálunk egy komposztálót – mondta a harmincas családapa. – Úgy tűnik, ha tovább várunk az illetékesekre, többszörös munkával szedegethetjük az utcán naponta a saját szemetünket.”

Ráadásul a Gödöllő melletti hulladéklerakó légvonalban közel van Isaszeghez, és a szél a melegben elhozza onnan a bűzt – el lehet képzelni ezt kánikulai napokon. Mióta kint áll a szemét, azóta szél se kell, hogy büdös legyen. „Már nem is tudjuk, hogy ez a sajátunk az utcáról, vagy az, amit ott forgatnak” – mondta egy helyi nő.

Üllőn szintén kritikus lehetett a helyzet, mert ott június 17-én az önkormányzat megbízott egy engedéllyel rendelkező vállalkozót a zöldhulladékos zsákok begyűjtésével. Megkérdeztük Kissné Szabó Katalin polgármestert, miért volt erre szükség. „Tekintettel arra, hogy a folyamatos egyeztetések ellenére azonnali intézkedésre a szolgáltató részéről nem volt mód, a kialakult áldatlan helyzetre megoldást kerestünk annak érdekében, hogy a már kihelyezett – bomlásnak indult – zöldhulladékok elszállításra kerüljenek. (...) A vállalkozó költségeit a szolgáltató megtéríti. Ez természetesen csak egy rendkívüli intézkedés volt, hiszen a feladat ellátásáról továbbra is a DTKH-nak kell gondoskodnia” – írta. Hogy a DTKH mégis miből szándékozik kifizetni ezt, jó kérdés.



Fideszes polgármesterek panasza

Mi sem mutatja jobban a helyzet komolyságát, mint az, hogy fideszes polgármesterek is nyilvánosan, a Facebookon panaszkodnak arra, hogy a fideszes elnökségű társulást a Fidesz által létrehozott kukaholding nem fizeti ki.

Például a már említett Juhász István és a kerepesi polgármester, Gyuricza László is (ő nemrég még a társulás alelnöke volt) kifakadt emiatt.



A térség fideszes polgármestereit és önkormányzati képviselőit – Rétvári Bence, Tuzson Bence, Vécsey László – forrásaink szerint rosszul érinti a helyzet, bár utóbbiak sehol semmit nem kommunikálnak a problémáról a lakossággal, a kritikus kommenteket törlik.

„Látszik, hogy zsong a fejük, mert most először csapódik le közvetlenül rajtuk, hogy ami országosan nem jó, az nekik személyesen sem jó. Mert konkrétan büdös a rothadó hulladék, és rontja az utcaképet a rengeteg szemeteszsák”

– mondta egyik forrásunk.

Apropó, utcakép! Szadán (ahol Vécsey volt a polgármester 1998-tól 2014-ig) az önkormányzat szerzett be sárga fedelű kukákat a szelektív szeméthez, ott jártunkkor épp osztották őket. A nyilvántartást vezető férfi azt mondta, ez az önkormányzat akciója volt, egységesebb, rendezettebb utcaképet remélnek tőle. Ő azt mondta, néha előfordul csúszás, de pár napon belül mindig pótolja a DTKH.

Szadán egységes utcaképet remélnek a szelektív kukáktól Fotó: botost/444.hu

Állítása szerint Szadáról ezután nem is kéthetente, hanem hetente viszik majd el a szép új kukákból a szelektív szemetet. Facebookon azonban nem egy ezzel ellentmondó kommentbe lehet futni, más településekhez hasonló két-négy hetes kimaradásokról. Van, aki nem hisz abban sem, hogy gyakrabban jön majd a kukásautó: „Parasztvakítás, csak próbálják valamivel nyugtatni az embereket.”



Az, hogy egyes településeken szelektív kukákat szereznek be, egyfelől persze jó, másfelől viszont nehezíti a szolgáltató dolgát. Emiatt akár két egymás melletti faluba teljesen más kukásautót kell küldeni, hiszen máshogyan ürítik a zsákos, mint a kukában lévő szemetet.

Elképzelhetetlen, hogy ilyen ember- és pénzhiánnyal küszködve hogyan, mikor lehet behozni azt a hatalmas csúszást, amit a DTKH görget maga előtt.

Az önkormányzatoknak fogalmuk sincs, mikor oldódik meg ez a helyzet, ami mindenkinek rossz. Forrásaink szerint valószínű forgatókönyvnek tűnik, hogy a kormány fel akarja gyorsítani a hulladékgazdálkodás koncesszióba adását – nem kevesebb, mint 35 évre –, bár ez ügyben még akkora a titkolózás, hogy az erről szóló számításokat a másodfokú, jogerős ítélet ellenére sem adták ki. De így előre lehetne hozni az egész projektet 2023 júliusához képest.

Az ügyben kerestük Sződliget és Vác parlamenti képviselőjét, Rétvári Bencét, aki nyilván tud a problémáról, hiszen egyeztetett róla Vác polgármesterével is. Több kisebb település vezetője próbált vele kapcsolatba lépni az ügyben, sikertelenül. Mi sem kaptunk választ tőle, ahogy az NHKV-tól sem.

Kerestük a DTKH Kft.-t is, Agatics Roland ügyvezetőtől többek közt szerettük volna megtudni, mi igaz a tömeges felmondásokból, hány ember hiányzik az állományból, folytattak-e tárgyalásokat a kukaholdinggal és/vagy a terület parlamenti képviselőivel a helyzet rendezése érdekében, illetve, hogy miért van az, hogy egyes városok önkormányzatai semmire sem jutnak náluk, míg mások igen. A cégtől mindössze azt válaszolták: „Az Ön által jelzett ügyben jelenleg folyamatos tárgyalások zajlanak. Lezárulásukat követően rövid határidőn belül tájékoztatni fogjuk szerkesztőségüket azok eredményeiről.”

Szerettünk volna beszélni ifj. Juhász Istvánnal is, ám épp betegszabadságon volt. Ő végül június 28-án posztolt arról jóval simulékonyabb hangnemben, hogy „úton a megoldás”, közel a megegyezés az NHKV-val. Dicséri a kukaholding „konstruktív hozzáállását”, és köszöni az országgyűlési képviselők munkáját, akik „mindent megtettek az érdekünkben”. Mint írta: „Jelenleg több önkormányzat és a cégek bevonásával zajlik az elmaradt szállítások pótlása. (...) Cél, hogy közös erővel egy-két héten belül vissza tudjunk állni egy (közel) normális szintre az ellátásban, és közben a biztonságos finanszírozás is megvalósuljon.”