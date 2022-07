Mégsem a brit miniszterelnök nyári rezidenciáján tartják Boris Johnsonék esküvői buliját

Boris Johnson és felesége, Carrie esküvői partiját nem a miniszterelnök vidéki házában, a Chequersben tartják meg, miután a helyszínválasztást kritika érte. A BBC-nek egy forrás azt mondta, hogy „semmi sem volt száz százalékig véglegesítve", és egy másik helyszínt fognak választani.

Johnsonék tavaly a Westminsteri székesegyházban egy visszafogott, zártkörű szertartás keretében házasodtak össze. Akkor a Downing Street szóvivője azt mondta, hogy a pár idén nyáron ünnepel majd a család és a barátaik körében, és a nászútjukat is idénre halasztják. A terveket azonban keresztül húzta Johnson lemondása a pártelnökségről. Ezzel lényegében miniszterelnöki megbízatásáról is lemond, de utódja megválasztásáig ügyvivő miniszterelnök maradhat.

Mivel most nagyfokú bizalomvesztés miatt kényszerült lemondani - kormányának több mint ötven tagja mondott le tiltakozásul folyamatos normasértéseivel szemben -, még párttársai is azt követelik tőle, hogy a szokásokkal ellentétben ne maradjon ügyvivő, hanem azonnal távozzon a miniszterelnöki posztjáról is. Korábban Angela Rayner, a Munkáspárt helyettes vezetője azt mondta, hogy Johnson csak azért marad ügyvivő miniszterelnök, mert „az esküvői partiját Chequersben akarja tartani." James Cleverly, az újonnan kinevezett oktatási miniszter azt mondta, hogy hallott azokról a hírekről, hogy júliusban Chequersben tartanák a lagzit, és nincs vele semmi problémája.

„Úgy gondolom, hogy ha addigra leváltják, akkor az az új miniszterelnök nagylelkű cselekedete lenne, ha ezt megengedné" - mondta a BBC-nek. „Az ilyen magánrendezvények nem terhelik a költségvetést."

A Délkelet-Anglia vidéki részén fekvő kastély, Chequers a mindenkori brit miniszterelnök hivatalos vidéki rezidenciája. A Chequers Trust tulajdonában lévő, 16. századi, buckinghamshire-i kastélyban fedett úszómedence is található. (BBC)